Confira como foi a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta quinta

Kalil, Zema e outros candidatos tiveram agenda de compromissos cheia nesta quinta-feira (1/9) (foto: Leandro Couri / Coligação Juntos pelo Povo de Minas Gerais/Reprodução) Nesta quinta-feira (1/9), os candidatos ao governo de Minas tiveram uma agenda cheia de compromissos em diversas regiões do estado. Varginha, Juiz de Fora, Viçosa e Belo Horizonte foram algumas das cidades por onde os nomes aspirantes ao Palácio da Liberdade passaram. Saiba como foi o dia de cada um.





Romeu Zema





Além disso, o atual gestor do estado aproveitou para criticar seus concorrentes ao pleito que visitam a cidade "apenas em época de campanha". “É a sexta vez que estou aqui na cidade e a 41ª no Sul de Minas. Eu acredito nessa gestão ‘chão de fábrica’ e não em quem fica fazendo turismo eleitoral e que só aparece aqui em época de campanha. Eu visito o Sul de Minas há mais de 20 anos como empresário e governador. É uma região que tem crescido e vai crescer mais ainda”, destacou.





Alexandre Kalil

Enquanto isso, Alexandre Kalil (PSD) esteve em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e ressaltou que o nível de pobreza tem “chegado a uma situação muito grave” na cidade e gera um alerta. Ele também apontou aos moradores o que teria "melhorado" no município nos últimos quatro anos, na gestão de Zema.

“As estradas estão arrebentadas, e na saúde, falta remédio. Estamos no Século XXI. Em Belo Horizonte não falta remédio; por que em Juiz de Fora falta? Não é por causa da prefeitura, é porque a Farmácia de Minas é um fracasso no Estado inteiro. Vamos parar de tratar Minas Gerais como coisa rasa, temos que ser mais profundos, mais humanos e ter mais amor para tratar nosso Estado”, disse.





“Quando escutei aqui ontem que isso (Regime de Recuperação Fiscal) vai colocar o estado numa situação espetacular, não é verdade. E não sendo verdade, é muito grave para esse povo, que está esperando um aumento na saúde, colocar criança dentro de sala de aula, porque se você quer escola em tempo integral, tem que colocar professor, se você quer colocar posto de saúde a mais, tem que colocar médico, colocar atendente. Então, o que eu escutei ontem é muito grave”, afirmou Kalil.





Segundo ele, tem que se esclarecer tudo que for dito pelo atual governador do estado até 2 de outubro, nas eleições. “Um mês é muito tempo para desmentir mentiras, para mostrar que o estado está quebrado, que nada foi feito, que deve mais do que devia, que não fez um metro de estrada”, afirmou. “Vamos ver se nesses 30 dias, eles colocam pelo menos um banheiro que eles tenham construído”, cobrou.

Kalil esteve em em Juiz de Fora nesta quinta-feira (1/9) (foto: Leandro Couri / Coligação Juntos pelo Povo de Minas Gerais)

Marcus Pestana

Marcus Pestana (PSDB) esteve em Viçosa, na Zona da Mata, onde visitou os hospitais São Sebastião e São João Batista e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa (CIS-MIV). Fechando a agenda na cidade, o candidato esteve com o pró-reitor de Extensão da Universidade Federal de Viçosa (UFV), José Ambrósio Ferreira Neto.

Após o encontro, ele explicou que discutiram as potencialidades que existem dentro das universidades, que Pestana considera como "ilhas de excelência". Depois de visitar dois consórcios de saúde, ressaltou a importância desses equipamentos para melhorar o atendimento da população mineira.





O candidato ainda apontou: “Precisamos seguir três linhas de aprendizados: a experiência com a pandemia, a infraestrutura de saúde, retomando os projetos interrompidos no passado, e saber investir o dinheiro público, para levar qualidade ao povo, afinal, é um direito previsto pela Constituição brasileira”.





Ele disse ainda que, durante a campanha, está refinando sua compreensão sobre a realidade e o dia a dia dos mineiros. “Procuro visitar instituições sociais, educacionais e de saúde, dialogar com empreendedores e com os trabalhadores, porque é um processo de aprendizado”, explicou.





Outros candidatos

Carlos Viana (PL) se reuniu com lideranças políticas e religiosas em Belo Horizonte pela manhã. À tarde teve entrevista com o jornal Valor Econômico e aproveita para uma gravação de programa eleitoral. Já durante a noite, se reúne com lideranças políticas.





Lorene Figueiredo (PSOL) participou de campanha de rua com candidaturas do partido ao legislativo, no calçadão da rua Halfeld, em Juiz de Fora, a partir das 16h.





Indira Xavier (UP) esteve no restaurante popular na área hospitalar, em Belo Horizonte, para uma ação de panfletagem a partir de 12h. Às 14h ela seguiu com os folhetos na Praça 7.





Vanessa Portugal (PSTU) fez encaminhamentos de questões oficiais da candidatura. Ela também participou do “Encontro de organização do Ato do dia 10/8 - Em defesa dos direitos democráticos - FORA BOLSONARO”.









Agenda de sexta-feira (2/8) dos candidatos

Romeu Zema

Romeu Zema começará o dia de campanha às 12h, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com uma entrevista para uma emissora de TV, não especificada. Às 14h participará da Caminhada Pé no Chão, no centro da cidade, onde será concedida entrevista coletiva. No período da noite, a partir das 18h30, ele estará no encontro “Pé no Chão e Minas no Coração”, na CDL Uberlândia.





Alexandre Kalil

Alexandre Kalil estará em Varginha, no Sul de Minas, para uma caminhada a partir das 10h, na Rua Rio Branco, no centro da cidade. Às 11h45, o candidato concede uma entrevista para o MGTV 1ª Edição da EPTV, Rede Globo.





Carlos Viana

O senador Carlos Viana dividirá a agenda em duas cidades. Primeiramente, às 8h, participará do café ecumênico realizado pela Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE), no Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte.

Às 15h concederá uma entrevista ao Sistema Clube de Rádio, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e às 16h no jornal Patos Hoje. A partir das 17h30 o candidato terá um lançamento de campanha na cidade, no Cônego Getúlio, enquanto 19h se reunirá com lideranças políticas.





Marcus Pestana

O candidato Marcus Pestana visitará Uberaba, no Triângulo Mineiro, onde estará no Hospital Regional José Alencar a partir das 10h15. Logo mais, às 11h, ele agendou uma visita à diretoria da Associação Comercial de Uberaba, no Centro da cidade, para encerrar 12h em um encontro com Paulo Piau.

À tarde, Pestana vai até Frutal, na mesma região, para uma visita ao Centro Viva Vida Dolores Ferreira Queiros, às 14h30. Em seguida, visita o Hospital Frei Gabriel às 15h30 e também terá um encontro com o prefeito do município, Bruno Augusto de Jesus Ferreira, às 16h30, para encerrar a agenda do dia.





Lorene Figueiredo

A candidata do PSOL, Lorene Figueiredo, participa de campanha de rua com candidaturas do partido ao legislativo, no calçadão da rua Halfeld, em Juiz de Fora, a partir das 16h.





Indira Xavier



Indira Xavier concederá entrevistas para rádios do interior, às 9h. A partir das 12h, terá um almoço com apoiadores e à noite, 19h, participará do lançamento da candidatura de Mariana Fernandes para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em ocupação do Centro de BH.





Vanessa Portugal

A candidata Vanessa Portugal começa cedo a agenda desta sexta, às 5h50 ela fará uma ação de panfletagem com metalúrgicos nas fábricas do cinco. Às 11h distribui os panfletos em escolas da Região do Bareiro. A partir das 11h45 concederá uma entrevista para os meios de comunicação e 15h tem gravação de vídeos para as redes sociais. Por fim, às 18h, Happy Hour com apoiadores de campanha da região de Contagem.