Datafolha em SP: Haddad tem 35%; Tarcísio, 21%

O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), lidera a disputa pelo governo do estado, segundo pesquisa do Instituto Datafolha divulgada na noite desta quinta-feira (1/9). O petista aparece com 35% das intenções de voto.Haddad é seguido pelo ex-ministro de Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 21%. Já o governador Rodrigo Garcia (PSDB) tem 15%.