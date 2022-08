Google lança série de iniciativas para ajudar na transparência das eleições

Pela plataforma é possível sugerir conteúdos suspeitos para serem checados (foto: Comprova/ divulgação) Estado de Minas e o Correio Braziliense fazem parte. O Google anunciou, nesta quarta-feira (31/8), uma série de medidas para contribuir para que as eleições no Brasil sejam limpas, justas e transparentes. Para combater a proliferação de desinformação, uma grande preocupação atual, o Google apoiou o lançamento do aplicativo do Projeto Comprova, iniciativa de que ofazem parte.









No app, estão disponíveis todas as verificações feitas pela coalização de 43 veículos de comunicação. Além disso, pela plataforma é possível sugerir conteúdos suspeitos para serem checados. O aplicativo está disponível para Android e IOS.





O Google também apoia a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) no programa Núcleos de Checagem Eleitoral. O Correio também faz parte da iniciativa e, por meio do projeto, irá checar informações suspeitas sobre os candidatos ao governo do Distrito Federal, ao Senado e às Câmaras dos Deputados e Legislativa. Todas as checagens estão disponíveis na aba Holofote do site do Correio. Sugestões podem ser enviadas pelo WhatsApp (61) 9256-3846.









Informações de qualidade

O Google lançou, nesta quinta-feira (1°/9), uma série de vídeos sobre educação midiática. A iniciativa está disponível no canal do Google Brasil no YouTube.





Como votar

O recurso é uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com a iniciativa, quando as pessoas pesquisarem no Google, por exemplo, “como votar” ou “como usar as urnas eletrônicas”, aparecerão no topo da página informações fornecidas pelo TSE sobre endereços de locais, horários e ordem de votação, documentação necessária, além de mais detalhes sobre uso correto da urna eletrônica e dúvidas comuns sobre o processo eleitoral.









Além disso, o usuário terá acesso a links úteis como o de locais de votação do TSE, para o aplicativo e-Título e de notícias relacionadas às eleições.





Nova política para transparência

A partir desta quinta-feira (1°/9), o Google passará a exigir a verificação de anunciantes que queiram veicular anúncios eleitorais que mencionam governantes eleitos ou candidatos aos cargos de governadores, vice-governadores, deputados de Assembléia Legislativa Estadual ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A política já é aplicada desde o ano passado em nível federal.





Google Trends Eleições

A empresa também lançou um estudo baseado nos dados da ferramenta Google Trends, que mostra o que os brasileiros estão pesquisando.