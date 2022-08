Vídeo que mostra Bolsonaro à frente na pesquisa Ipec é falso

O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, não registrou 44% das intenções de voto na primeira rodada da pesquisa Ipec (foto: Projeto Comprova/Reprodução) É falso que a primeira rodada da pesquisa Ipec, divulgada no Jornal Nacional no dia 15 de agosto, mostrou Jair Bolsonaro (PL) com 44% das intenções de voto para a presidência da República. O trecho do noticiário que citou os dados foi manipulado e postado nas redes sociais. O Ipec e a TV Globo confirmaram que o conteúdo é falso. A informação verdadeira é que o levantamento apontou o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente da disputa, com 44%. Bolsonaro foi o segundo, com 32%.

Conteúdo investigado: Vídeo divulgado no TikTok com imagens do Jornal Nacional, da TV Globo, mostra a apresentadora Renata Vasconcellos narrando o resultado de uma pesquisa eleitoral divulgada pelo Ipec. Na montagem veiculada, o candidato à presidência Jair Bolsonaro aparece na liderança com 44% das intenções de voto, enquanto Lula tem 32%. A publicação foi apagada.





Onde foi publicado: TikTok





Um vídeo, em que a narração da jornalista Renata Vasconcellos e o gráfico apresentado no noticiário foram manipulados, mostra os porcentuais dos candidatos invertidos (Bolsonaro com 44% e Lula com 32%), com o objetivo de induzir o internauta a acreditar que Bolsonaro estava à frente na disputa de acordo com a pesquisa, o que não é verdade.





O conteúdo da publicação também foi desmentido em notas encaminhadas ao Comprova pelo Ipec e pela TV Globo.





Para o Comprova, falso é todo conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.





Alcance da publicação: A peça verificada foi postada no TikTok, onde teve 2,5 milhões de visualizações; 80,5 mil curtidas; 3.315 comentários e 35,8 mil compartilhamentos, até o dia 29 de agosto de 2022. Depois disso, foi apagada.





O que diz o autor da publicação: Não foi possível entrar em contato com o autor da publicação, já que o TikTok só permite a troca de mensagens entre perfis que se seguem mutuamente. A equipe não encontrou páginas do autor em outras redes sociais.





Como verificamos: Para checar a veracidade do conteúdo publicado no TikTok sobre a pesquisa eleitoral realizada pelo Ipec de 12 a 14 de agosto, foram buscadas palavras-chave no Google a respeito do levantamento (Ipec, Jair Bolsonaro, Lula, 44%, 32%, pesquisa de 12 a 14 de agosto, Jornal Nacional).





Assim, foi possível encontrar notícias sobre o resultado da pesquisa em diferentes veículos de imprensa, como a Folha de S. Paulo, o Poder360, o G1 e o Estadão. Buscamos, ainda, o conteúdo veiculado pelo Jornal Nacional, cujo trecho foi publicado no perfil oficial do programa no Twitter, a fim de compará-lo com o TikTok.





O Comprova também entrou em contato com as assessorias de imprensa do Ipec e da TV Globo. As duas empresas afirmaram que o conteúdo é falso. A equipe também tentou, sem sucesso, contato com o responsável por postar o vídeo no TikTok.





Por último, foram checadas as pesquisas eleitorais reunidas pelo agregador de notícias do Poder360, no qual não consta nenhum levantamento no período indicado com resultados semelhantes ao do post modificado. O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também foi consultado.

Pesquisa mostrou Lula na liderança da disputa

Os dados da primeira rodada da pesquisa Ipec, contratada pela Globo, foram divulgados pelo Jornal Nacional no dia 15 de agosto. No noticiário, a apresentadora Renata Vasconcellos informa que, de acordo com o levantamento, Lula tinha 44% das intenções de voto. Bolsonaro aparecia em segundo, com 32%. A pesquisa foi repercutida em veículos da imprensa como Folha de S. Paulo, Poder360, G1 e Estadão. O levantamento completo pode ser pesquisado no site do Ipec. A íntegra pode ser visualizada neste link.





O vídeo aqui verificado teve áudio e imagem manipulados e mente ao afirmar que Bolsonaro registrou 44% das intenções de voto na primeira rodada da pesquisa Ipec.





No início do vídeo verdadeiro, publicado pelo Jornal Nacional no Twitter, Renata diz: “O Ipec divulgou hoje a primeira pesquisa contratada pela TV Globo sobre a intenção de voto para as eleições presidenciais. O ex-presidente Lula, do PT, lidera a disputa seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL.” A apresentadora continua: “O Ipec é o instituto criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as atividades. Essa pesquisa compreende o período entre as convenções partidárias e o prazo de registro oficial das candidaturas que se encerrou hoje. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos”.





Em seguida, os dados são mostrados em gráfico com a narração de Renata: “Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece com 44%. Com a margem de erro tem de 42% a 46%. Jair Bolsonaro, do PL, tem 32%. Com a margem de erro tem de 30% a 34%.”





O vídeo manipulado começa com a primeira frase do vídeo original: “O Ipec divulgou hoje a primeira pesquisa contratada pela TV Globo sobre a intenção de voto para as eleições presidenciais.” Em seguida, foram inseridos o áudio e a imagem com alteração, apresentando a informação errada de que Bolsonaro registrou 44% das intenções de voto. Ou seja, a peça de desinformação também omitiu fala da apresentadora sobre a liderança de Lula na disputa e os detalhes sobre a metodologia e margem de erro da pesquisa.





O gráfico mostrado na peça de desinformação mantém os índices dos demais candidatos. Ciro Gomes (PDT) aparece com 6%; Simone Tebet (MDB), com 2% e Vera Lúcia (PSTU), com 1%, conforme o resultado oficial da pesquisa. Outra alteração visual é a adição de um recurso gráfico que imita a imagem de uma bateria carregada sobrepondo a coluna de Bolsonaro.

A pesquisa original do Ipec, que é referenciada no conteúdo modificado no TikTok, está registrada no TSE com o número BR-03980/2022. O levantamento entrevistou 2.000 eleitores, de modo presencial, em 130 municípios das 27 unidades da Federação, de 12 a 14 de agosto de 2022. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa em questão foi contratada pela emissora de TV Rede Globo.

Ipec e Globo confirmam que conteúdo é falso

Em nota, a assessoria de comunicação do Ipec informou que “é falso o vídeo que circula em redes sociais e grupos de WhatsApp onde o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 44% das intenções de voto e o ex-presidente Lula, do PT, com 32%, segundo dados do Ipec e com imagens do Jornal Nacional, da TV Globo”.

Além disso, o Ipec informou que está denunciando o vídeo ao Sistema de Alerta de Desinformação Contra as Eleições do TSE e ao Ministério Público Eleitoral (MPE) “para que adotem as medidas cabíveis”.

Ao Comprova, a TV Globo também disse que o conteúdo é falso. “A pesquisa, divulgada dia 15, mostra exatamente o contrário: o ex-presidente Lula lidera a disputa, com 44% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro, com 32%”, informou nota encaminhada pela assessoria de imprensa da emissora. O texto também destaca a denúncia feita pelo Ipec ao TSE e ao MPE.

Outra forma de verificação de pesquisas eleitorais para presidente realizadas pelo Ipec no período de 12 a 14 de agosto, como divulgado no vídeo do TikTok, é o agregador de pesquisas do jornal digital Poder360. A plataforma reúne levantamentos e estudos com números de intenção de voto para Presidência da República, governos estaduais e Senado.

A ferramenta é atualizada diariamente pela equipe de jornalistas do veículo. Nas datas indicadas, não consta nenhuma pesquisa eleitoral, a nível nacional, em que Bolsonaro aparece em primeiro lugar na disputa. A maior porcentagem indicada por pesquisa oficial de intenção de voto para presidente na semana do intervalo indicado é de 37%. Contudo, consta, no agregador, pesquisas anteriores a esse período em que Bolsonaro ocupou a liderança nos levantamentos, principalmente antes de Lula ser considerado elegível por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2021.

TSE disponibiliza lista de pesquisas registradas

O TSE disponibiliza, em seu site, uma aba para a consulta de pesquisas eleitorais registradas no Brasil. De acordo com a lei eleitoral, a partir do dia 1º de janeiro de 2022, entidades e empresas que realizam trabalhos que envolvem pesquisas de opinião pública sobre intenção de voto devem realizar um registro prévio junto à Justiça Eleitoral. A regra prevê que o cadastro precisa ocorrer até cinco dias antes da divulgação de cada pesquisa.

O registro da pesquisa no TSE deve ser acompanhado de uma série de informações, entre as quais: quem contratou a pesquisa, valores gastos, origem dos recursos, metodologia e período de realização, plano amostral e ponderações sobre sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado; bem como intervalo de confiança e margem de erro. Também devem constar na documentação itens como o questionário completo da pesquisa.

Embora não seja possível ver o resultado das pesquisas registradas no próprio site do TSE, essa é uma ferramenta importante para o eleitor acompanhar os levantamentos que, de fato, foram contratados e registrados. As informações são públicas e ficam acessíveis no portal do órgão, que salienta não realizar controle prévio sobre o resultado das pesquisas ou cuidar de suas respectivas divulgações.

A empresa que fez a pesquisa apresenta-se como Inteligência em Pesquisa e Consultoria. O Ipec é um empreendimento com fins de lucro, como várias empresas que fazem pesquisas eleitorais no Brasil. O empreendimento é comandado por executivos ligados ao antigo Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 24 de janeiro de 2021 depois de 79 anos de atuação. A ex-CEO do Ibope, a estatística Márcia Cavallari, ocupa o mesmo cargo hoje no Ipec.

Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizaram nas redes sociais sobre a pandemia de covid-19, políticas públicas vinculadas ao governo federal e as eleições presidenciais. O vídeo aqui verificado induz a uma conclusão falsa, a partir da adulteração de números apontados em uma pesquisa de intenção de voto.

É frequente que as pesquisas sejam alvo de peças de desinformação, sobretudo com a proximidade de eleições. Conteúdos desse tipo podem influenciar na decisão de eleitores brasileiros, que vão às urnas no próximo dia 2 de outubro para escolher presidente, senadores, governadores e deputados. Os eleitores devem escolher seus candidatos baseando-se em informações verdadeiras.

Outras checagens sobre o tema: O Fato ou Fake, do G1, publicou uma verificação apontando o conteúdo como falso. O material divulgado já foi desmentido também por outros veículos de checagem de desinformação como o UOL Confere, Folha, Yahoo e Lupa.

O Comprova verificou recentemente o caso de um senador ironiza resultado de instituto para desacreditar pesquisas eleitorais e que não há registros de que Lula tenha defendido performance em que criança toca em homem nu. Em março deste ano, o Comprova explicou também que as pesquisas eleitorais seguem métodos científicos, ao contrário de enquetes.

