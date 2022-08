Sai hoje pesquisa Ipec em Minas para governo, Senado e Presidência

Todas as cinco pesquisas nos estados foram realizadas entre 24 e 30 de agosto (foto: Pixabay/Reprodução) O Ipec (ex-Ibope) divulga, nesta terça-feira (30/8), pesquisas sobre a disputa aos governos em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e no Distrito Federal. Essa será a primeira rodada de levantamentos do instituto após o início do horário eleitoral gratuito na rádio e na TV.





Além do governo estadual, serão divulgados dados sobre a corrida ao Senado e à Presidência da República nos estados. Todas as cinco pesquisas foram realizadas entre 24 e 30 de agosto e contratadas pela TV Globo.









Minas Gerais





Na última rodada, divulgada em 15 de agosto, Romeu Zema (Novo) tinha 40%, seguido de Alexandre Kalil (PSD), com 22%. Na sequência, aparecem o senador Carlos Viana (PL), com 5%; Marcus Pestana (PSDB), com 2%; Cabo Tristão (PMB), Lorene Figueiredo (PSOL), Lourdes Francisco (PCO), Renata Regina (PCB) e Vanessa Portugal (PSTU), com 1% cada.









Atraso, tumulto e fraudes: as eleições com voto em papel no Brasil A proporção dos que disseram que vão votar em branco ou nulo chega a 11%. Os indecisos representaram 15%.









Na mesma rodada, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderava sobre Jair Bolsonaro (PL) no cenário de Minas Gerais. O candidato do PT obteve 42% das intenções de voto, enquanto o atual presidente apareceu com 29%.





O ex-governador do Ceará Ciro Gomes obteve 5% dos votos no eleitorado mineiro. Já a senadora Simone Tebet (MDB) chegou aos 2%.