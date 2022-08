Eduardo sobre ataque de Bolsonaro a Vera e Tebet: 'melhores momentos'

Eduardo questionou análise feita por aliados ao responder uma publicação do jornal O Globo (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) declarou nesta segunda-feira (29/8) que o ataque do presidente Jair Bolsonaro (PL) à senadora Simone Tebet (MDB) e à jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura, "foi um dos melhores" momentos do primeiro debate entre os presidenciáveis, realizado pela Rede Bandeirantes.

O comentário foi feito no Twitter, em resposta a uma publicação do jornal o Globo, que mostrou que aliados do presidente consideraram os ataques às mulheres o pior momento de Bolsonaro no debate.

"Que nada, foi um dos melhores. Complicado foi ouvir a Tebet falar de corrupção depois de passar pano para os governador do consórcio do Nordeste que gastaram uns R$ 50 milhões comprando respiradores em loja de maconha, jamais entregues", escreveu Eduardo.

Ataques

Ao ser questionado por Vera Magalhães sobre a cobertura vacinal no Brasil, Bolsonaro perdeu a paciência e atacou a jornalista.

A jornalista relembrou que o presidente foi contra a vacinação no país e que por isso a pandemia foi agravada no Brasil.

“Vera não podia esperar outra coisa de você. Acho que você dorme pensando em mim. Deve ter alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido em um debate. Uma vergonha para o jornalismo brasileiro”, declarou Bolsonaro.

Simone Tebet se incomodou com o tom de Bolsonaro e interrompeu o presidente, que respondeu: “Não perguntei para você”. Após as falas, o presidente tentou se defender e disse que não estava atacando as mulheres.

Histórico

A jornalista Fátima Bernardes usou as redes sociais, na noite desse domingo (28/8), para demonstrar solidariedade à jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura, que foi atacada pelo presidente Jair Bolsonaro, no debate na Band.

Nas redes, Fátima afirmou que não foi a primeira vez que o Chefe do Executivo "atacou" uma mulher jornalista.

"Minha solidariedade à jornalista @veramagalhaes atacada durante o #debatenaband pelo candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Não é a primeira vez que mulheres jornalistas são atacadas por esse governo", escreveu Fátima em seu Twitter.

