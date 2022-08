'Bolsonaros', pastores, tenentes e professores: os candidatos de MG

'Apelidos' dos candidatos atraem eleitores nas eleições de 2022 em Minas (foto: Pixabay/Reprodução)

Para atrair o eleitor na hora do voto, candidatos apostam em apelidos e codinomes que chamem a atenção para uma certa profissão, religião, residência e até mesmo preferência política. Entre "bolsonaros", "professores", "tenentes" e "doutores", os registros dos candidatos à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) foram marcados pelos apelidos de urna. Para atrair o eleitor na hora do voto, candidatos apostam em apelidos e codinomes que chamem a atenção para uma certa profissão, religião, residência e até mesmo preferência política. Entre "bolsonaros", "professores", "tenentes" e "doutores", os registros dos candidatos à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) foram marcados pelos apelidos de urna.





Câmara dos Deputados

Candidatos a deputado federal, "Armando Bolsonaro" (Agir) e "Welleson Tv Bolsonaro" (PL) optaram por homenagear o presidente Jair Bolsonaro (PL).





Nove candidatos foram cadastrados como pastores. São eles: Pastora Beth Elizabeth Cristina Gomes (Agir); Pastore Jane Silva (PTB); Pastora Nilda (Agir); Pastor Arthur Batman de Deus (MDB); Pastor Gil Novais (PMN); Pastor Jesus Dias (Agir); Pastor Júlio César (PSDB/Cidadania); Pastor Mauro Luiz (União) e Pastor Odirlei Nunes (PMN).







Como professores foram registradas 31 candidaturas. Como doutores, 4 registros. Outro apelido de urna foi o de tenente, com 6 candidatos usando a patente. Nenhuma candidatura foi registrada com o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), rival de Bolsonaro ao Planalto.



Apenas "Ceará do Cruzeiro", do Podemos, e "Itamar Galo", do MDB, fizeram homenagem direta aos times de futebol mineiros.



Confira:

Professores: ANA PIRES PROFESSORA (PSB)

PROFESSORA ADRIANA (MDB)

PROFESSORA ANDREA CARLA (PSTU)

PROFESSORA AUGUSTA (PP)

PROFESSORA CLEUDES (PSD)

PROFESSORA DENISE LEAL (PV)

PROFESSORA ELISETE INÁCIO (PDT)

PROFESSORA FLÁVIA RITA (AVANTE)

PROFESSORA IOLANE (PODE)

PROFESSORA LEILA (AVANTE)

PROFESSOR ALEXANDRE MAGNUS (PDT)

PROFESSOR ANDRE LUIS (PRTB)

PROFESSORA RAILDA (PMN)

PROFESSORA TEREZA ELOI (REDE)

PROFESSOR CRÉSIO CAMPOS (PTB)

PROFESSOR EDER (PDT )

PROFESSOR GIVANILDO (PATRIOTA)

PROFESSOR HENRIQUE JOSE (PMN)

PROFESSOR LUIZ (PSOL/REDE)

PROFESSOR LUIZ CLÁUDIO (PROS)

PROFESSOR MARÇAL MARÇAL SERAFIM C NDIDO (NOVO)

PROFESSOR MARIO PATRIOTA (REPUBLICANOS)

PROFESSOR RAFAEL (PSOL/REDE)

PROFESSOR ROBERTO LELES (PSOL/REDE)

PROFESSOR RODRIGO GOMES (PTB)

PROFESSOR STEFANO GAZZOLA STEFANO BARRA GAZZOLA (SOLIDARIEDADE)

PROFESSOR TECO (PSB)

PROFESSOR WANDERLEY (SOLIDARIEDADE)

PROFESSOR WANDERSON ROCHA (PSTU)

REGINA PROFESSORA (PSB)

SORAYA PROFESSORA PROTETORA (PSD)

Doutores:

DELEGADO DOUTOR ROBERTO CAMPOS (PSD)

DOUTORA ANELENA SALOMÃO (PL)

DOUTOR JOÃO (PSD )

DOUTOR MARCOS ONCOLOGISTA (REPUBLICANOS)



Tenentes: SUBTENENTE CRISTOVÃO (PRTB)

SUBTENENTE GONZAGA (PSD)

TENENTE ALESSANDRO (PL)

TENENTE GEDAIAS (PRTB)

TENENTE LEONARDO (PTB)

TENENTE SOLANGE (PL)



Assembleia de Minas

Três candidatos às cadeiras da ALMG resolveram homenagear o presidente na urna. São eles: Guto Bolsonaro (PSC), Jorgito Bolsonaro (PRTB) e Sptiz Bolsonaro (PSC). Nenhum candidato registrou homenagem a Lula.







Dezenove candidatos se registraram como "pastores". Como professores, 40 candidatos usaram o trabalho no nome de urna. Como doutores, 3 candidatos foram registrados. Já como tenentes foram 4 registrados; e 5 candidatos escolheram o registro de delegados.



Apenas "A Fé do Cruzeiro", do Patriota, "Luiz Galo", do PROS, e "Rodrigo Zacagalo", do DC, registraram homenagens aos times mineiros. Apenas "A Fé do Cruzeiro", do Patriota, "Luiz Galo", do PROS, e "Rodrigo Zacagalo", do DC, registraram homenagens aos times mineiros.



Confira: Professores: ANA RITA PROFESSORA (DC)

CASSIA PROFESSORA CASSIA VALERIA DO CARMO ROCHA (PROS)

PROFESSORA ADÉLIA (PSDB/CIDADANIA)

PROFESSORA ANA (SOLIDARIEDADE)

PROFESSOR ADAIR (PP)

PROFESSORA DIANA DE CASSIA DIANA DE CASSIA SILVA (PSTU)

PROFESSORA DO BRASIL (DC)

PROFESSORA ELAINE (UNIÃO)

PROFESSORA IVANETE DIAS (PODE)

PROFESSORA JUNIA (DC)

PROFESSORA KÁTIA KATIA CILENE FERREIRA DA SILVA (SOLIDARIEDADE)

PROFESSORA MARIA ABADIA (SOLIDARIEDADE)

PROFESSORA MARIA HELENA (AVANTE)

PROFESSORA MARIENE (PATRIOTA)

PROFESSORA ROBERTA ZANON (PSOL/REDE)

PROFESSORA STHER MARIA STHER MOREIRA (NOVO)

PROFESSOR BANDEIRA (PRTB)

PROFESSOR BATISTA CEBOLA (PT/PC DO B/PV)

PROFESSOR BRUNO (PDT)

PROFESSOR CLEITON (CLEITINHO) (PT/PC DO B/PV)

PROFESSOR FABIANO MOREIRA FABIANO MOREIRA DA SILVA (PSB)

PROFESSOR IRINEU (PATRIOTA)

PROFESSOR JAIR (NOVO)

PROFESSOR JEFFERSON FRATTARI (PSOL/REDE)

PROFESSOR JOÃO PAULO ALVES (PSOL/REDE)

PROFESSOR JOAQUIM CARLOS (PSOL/REDE)

PROFESSOR LEONE (PSB)

PROFESSOR LUIZ CARLOS (PSOL/REDE)

PROFESSOR MAICON SAIMON (PMB)

PROFESSOR MAURICIO (REPUBLICANOS)

PROFESSOR PAULO RAMOS (REPUBLICANOS)

PROFESSOR PAULO VELOSO (PT/PC DO B/PV)

PROFESSOR PYRAMIDES (PSOL/REDE)

PROFESSOR REIS (PSD)

PROFESSOR RICARDO VIANA (PSDB/CIDADANIA)

PROFESSOR RILTON HILDEBRANDO (PDT)

PROFESSOR ROBERTO TORRE NORTE (REPUBLICANOS)

PROFESSOR VESPA (PSOL/REDE)

PROFESSOR WAGNER INÁCIO (NOVO)

PROFESSOR WENDEL MESQUITA (SOLIDARIEDADE)

Doutores DOUTORA LORENA (PTB)

DOUTOR MARCEL (PP)

DOUTOR WILSON BATISTA (PSD)

Tenentes SUB. TENENTE PASSARINI EDRIANO (DC)

TENENTE ALAN CARDEK (PRTB)

TENENTE CLÁUDIO OLIVEIRA (AVANTE)

TENENTE LEOPOLDINO (DCSD)

Delgeados DELEGADO CHRISTIANO XAVIER (PSD)

DELEGADO EMMANUEL (DC)

DELEGADO FABIO RUZ (SOLIDARIEDADE)

DELEGADO HELI GRILO (UNIÃO )

DELEGADO RAFAEL (AVANTE)

