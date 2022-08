Saiba quem são os candidatos a governador de São Paulo

Em São Paulo, dez candidatos concorrem ao cargo (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a Vice-Presidência; 223 para governador e vice-governador, 231 para senador, 10.238 para deputado federal, 16.161 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.

Em São Paulo, dez candidatos concorrem ao cargo. Confira lista completa:





Altino (PSTU): metroviário, foi presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Ele tem 55 anos e é natural de São Luís. Sua candidata a vice é Flávia Bischain Rosa, registrada como Professora Flávia, de 37 anos, em uma chapa pura do PSTU.





Antonio Jorge (DC): nascido em São Paulo, tem 69 anos e é advogado. Ele forma chapa pura com o paulistano Vitor Rocca, de 68 anos, para vice-governador.





Carol Vigliar (UP): a professora de ensino médio nasceu em São Paulo e tem 40 anos. Ela forma chapa pura com a correligionária Rafaela Carvalho, de 33 anos.





Edson Dorta (PCO): natural de Campinas (SP), tem 50 anos e é agente postal. Tem como candidata a vice-governadora na chapa pura, Lílian Miranda, de 44 anos.





Elvis Cezar (PDT): nascido em Carapicuíba (SP), Elvis é formado em direito e foi prefeito do município por dois mandatos. Também foi três vezes presidente do Consórcio Intermunicipal Oeste e duas vezes presidente do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento de São Paulo, que é composto por 39 cidades. A candidata a vice na chapa é Gleides Sodré, de 49 anos.





Fernando Haddad (PT): é professor universitário e cientista político, tem 55 anos. É formado em direito pela Faculdade do Largo São Francisco e doutor em filosofia. Leciona ciência política na USP. Foi ministro da Educação e prefeito de São Paulo. Concorre a vice na chapa pela coligação Juntos por São Paulo (PT, PC do B, PV, PSB, PSOL, Rede e Agir) Lúcia França (PSB), de 60 anos.





Gabriel Colombo (PCB): o engenheiro agrônomo e mestre em ecologia aplicada pela Universidade de São Paulo tem 32 anos e nasceu em Durandé (MG). Participou de manifestações por moradia digna, por transporte público de qualidade, por terra e trabalho, e atuou em greves de trabalhadores. O candidato a vice na chapa puro sangue é o aposentado Mané Messias, de 53 anos, natural de São José do Rio Preto (SP).





Rodrigo Garcia (PSDB): nascido em Tanabi (SP), Garcia tem 48 anos e mudou-se para a capital paulista com 18 anos para estudar direito. Foi deputado federal por dois mandatos, três vezes secretário no governo de estado, secretário municipal, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa. É o atual governador de São Paulo. O candidato a vice pela coligação São Paulo pra Frente (SDB, Cidadania, Avante, MDB, Patriota, União, Pode, PP e Solidariedade) é Geninho Zuliani (União), de 46 anos.





Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos): servidor público de carreira, tem 47 anos e é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) e graduado em engenharia no Instituto Militar de Engenharia. Fez parte da missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti. Foi presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e ministro da Infraestrutura. A coligação São Paulo Pode Mais (Republicanos, PL, PSD, PTB, PSC, PMN) tem como candidato a vice-governador Felicio Ramuth, de 36 anos.





Vinícius Lazzer Poit (Novo): é empresário, administrador e deputado federal. Tem 36 anos e é formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Tem experiência com reestruturação de empresas, mercado financeiro e gestão. A candidata a vice-governadora na chapa puro sangue é servidora pública aposentada Doris Alves, 63 anos.





Atualizado com dados do TSE até 14h50 do dia 17/08/2022





A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. A campanha começou na terça-feira (16).