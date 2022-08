Registro de deputado no site do TSE usa foto do ex-BBB Gil do Vigor

A foto do ex-BBB aparece no registro do candidato a deputado estadual Luciano Gomes de Oliveira (foto: Reprodução/TSE)

O perfil de Luciano Gomes de Oliveira, candidato a deputado estadual pelo Mato Grosso, está cadastrado com a foto de urna do ex-participante do Big Brother Brasil Gil do Vigor. A imagem está no site de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Segundo o portal G1, o partido Democracia Cristã (DC) informou que aconteceu um erro de dados, mas que a troca e correção da imagem já foi solicitada. O partido afirma ainda que o erro não foi do candidato e sim de uma empresa que foi contratada para o serviço.





De acordo com o DC, assim que o partido tomou conhecimento dos fatos, entrou em contato com o jurídico e pediu a alteração da imagem.





A foto de urna é o local onde deveria estar a imagem do candidato, com informações sobre o político, como nome, local de nascimento e patrimônio.





A última data de atualização do cadastro do candidato foi feita na sexta-feira (12/8). Os pré-candidatos têm até segunda-feira (15/8) para concluírem as candidaturas no site do TSE.





‘O processo vem aí’





Após tomar conhecimento do caso, o ex-BBB Gil usou as redes sociais para manifestar o seu descontentamento e afirmou que vai processar os responsáveis.





"Agora que deu. O processo vem aí. Estou put* agora. Querem fazer seus corre? Problema de vocês, mas se garantam. Que raiva", desabafou em uma publicação nos stories do Instagram.

(foto: Reprodução/Instagram )





O ex-BBB disse ainda que não autoriza o uso da imagem dele por nenhum candidato que não apoie.





"O partido disse que foi um erro da empresa que contrataram para fazer isso. Independentemente de quem tenha errado, isso é grave. Quero que fique bem claro que não autorizo o uso da minha imagem por candidato nenhum que eu não apoie", afirmou.





"Algo sério como isso não deveria ser banalizado para ganhar atenção em cima, existem consequências para estas ações", concluiu.

(foto: Reprodução/Instagram )