Pesquisa indica que Lula lidera entre moradores de favelas

Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet são alguns dos candidatos à chefe do Executivo (foto: Ricardo Stuckert/PT; Alan Santos/PR; PDT/Divulgação; Pedro França/Agência Senado)

Pesquisa espontânea

Pesquisa eleitoral divulgada nesta terça-feira (9/8) revelou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), possui 38% de intenção de voto entre moradores de favelas no Brasil, o maior percentual entre os candidatos. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta sua reeleição ao Planalto, aparece com sete pontos percentuais a menos do que Lula, com 31%.Em contrapartida, Bolsonaro lidera a rejeição entre a população brasileira que vive em favelas. Mais de 45% dos entrevistados afirmaram que não votariam “de jeito nenhum” no atual chefe do Executivo nacional e 36,15% avaliaram seu governo como “péssimo” contra 17,25% como “regular” e 15,3%, “ótimo”. Lula vem logo atrás no índice, com 32,09% de rejeição.Os dados são resultados de uma pesquisa estimulada, isto é, quando são dadas alternativas para que o entrevistado escolha. De acordo com o levantamento, feito em parceria pelo G10 Favelas com o instituto Favela Diz, foram ouvidos, por telefone, dois mil moradores de dezenas de comunidades do país entre 28/7 e 4/8. A pesquisa tem margem de erro de 2% para mais ou para menos e 95% de confiabilidade.Candidato do PDT, Ciro Gomes é o terceiro nome na lista dos entrevistados, alcançando cerca de 7% da intenção de voto. Além disso, 13,7% afirmaram “não saber” em quem irão votar e 6,2% disseram que votarão nulo ou branco. Simone Tebet (MDB) e os demais candidatos não chegaram sequer a 2% na pesquisa estimulada.

Já em pesquisa de intenção de voto espontânea, ou seja, quando não são apresentadas opções ao entrevistado, 36,35% citaram Lula (PT); 29,05%, Bolsonaro (PL); e 4,1%, Ciro Gomes (PDT). Os demais presidenciáveis não pontuaram e cerca de 24% das pessoas não souberam responder.



Vale destacar que a pesquisa considerou três nomes — André Janones (Avante), Pablo Marçal (Pros) e Luciano Bivar (União Brasil) — que não irão mais concorrer nas eleições presidenciais em outubro deste ano. Vera Lúcia (PSTU), Eymael (Democracia Cristã), Felipe D'Ávila (Novo) e Leonardo Péricles (UP) também figuravam na pesquisa.

Segundo turno

Em um possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro, 43,70% disseram que votariam no primeiro candidato, contra 30,70% de intenção de voto no atual presidente. Além disso, quase 15% dos entrevistados não opinaram ou declararam não saber.



De acordo com a pesquisa, em um segundo turno, o petista sairia vitorioso contra qualquer outro candidato ao Planalto. Já Bolsonaro venceria apenas Tebet, com cerca de 35% dos votos contra apenas 28,95% da emedebista.



Quando questionados se ainda há dúvidas em relação ao voto, 71,95% dos moradores de favelas que participaram do questionário afirmaram que já estão decididos. Porém, aproximadamente 15% disseram que ainda podem mudar sua decisão e 12,45% declararam não saber.



O ex-presidente Lula ainda aparece como o candidato mais provável de receber os votos de moradores de favelas no Brasil (20,51%). E Ciro Gomes (15,71%) e Bolsonaro (11,86%) aparecem logo em seguida para os entrevistados.



Segundo uma pesquisa de 2021 feita pelo Instituto Locomotiva, em parceria com o Data Favela e a Centra Única das Favelas (Cufa), mais de 17 milhões de brasileiros vivem em favelas, representando 8% de toda a população do Brasil.