Julia Sant'Anna, secretária de Educação de MG, pede exoneração

Secretária de Estado de Educação, Julia Sant'Anna, pede exoneração do cargo (foto: Fábio Marchetto/SES-MG) A secretária de Estado de Educação, Julia Sant’Anna, pediu nesta sexta-feira (5/8) a exoneração do cargo. Ela estava no comando da pasta desde o início do mandato do governador Romeu Zema (Novo), em 2019. O motivo da saída não foi esclarecido.





Confira a nota na íntegra:





“O governador Romeu Zema agradece o importante trabalho prestado pela secretária Julia Sant’Anna à frente da Secretaria de Estado de Educação, ao longo dos últimos quatro anos, e ressalta as ações eficientes durante a sua gestão, sobretudo a implementação desafiadora do ensino remoto na pandemia, o trabalho bem-sucedido para equipar e reformar escolas, além da regularização dos repasses do Fundeb. O governador lamenta a saída da secretária, mas respeita sua decisão e agradece ao empenho e dedicação nesses anos.





O novo secretário de Estado de Educação será o atual subsecretário de Articulação Educacional, Igor de Alvarenga, servidor de carreira da rede estadual de ensino de Minas Gerais, onde atuou como professor e diretor escolar. Em continuidade ao bom trabalho realizado, o governador deseja sucesso para o novo secretário. A nomeação de Igor de Alvarenga será publicada neste sábado (6), no Diário Oficial de Minas Gerais.”