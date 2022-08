Bolsonaro participa de reunião no 'metaverso'

Leia mais: https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2022/07/06/interna_internacional,1378316/brasilia-se-torna-primeira-cidade-do-brasil-com-rede-5g.shtml



No trecho publicado da reunião, Bolsonaro e Faria abordaram o investimento na tecnologia 5G e a redução dos impostos sobre 'equipamentos gamers', seus movimentos reais sendo replicados por seus avatares na sala virtual. Não se tem informações se o Presidente da República vai participar de outras reuniões usando essa tecnologia.



"Todos ficaram impressionados com o que o governo tem feito de inovação nos últimos anos. [...] Primeira vez que um presidente da República faz uma reunião no metaverso", afirmou Faria em vídeo nas redes sociais.Bolsonaro aproveitou a oportunidade para falar sobre a redução de impostos usados na indústria de games. “O Brasil na vanguarda dessa nova tecnologia que atenderá a população como um todo – não só os gamers, como diversão, mas também é um negócio esse assunto”, disse o presidente.Apesar de Faria dizer que Bolsonaro foi o primeiro presidente a entrar no metaverso, o presidente turco Recep Erdogan participou de uma reunião do tipo ainda em março.