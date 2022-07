Geraldo Alckmin: 'É hora de Bolsonaro ir embora'

O PSB aprovou, por unanimidade, a candidatura de Alckmin à vice-presidência da República (foto: Ricardo Stuckert/Partido dos Trabalhadores)









"É hora de Bolsonaro ir embora por todo o mal que causou no país. É hora de ir embora, e com ele as ameaças, a bagunça e a incompetência", disse Alckmin. "Quem alega fraude tem que provar. E quem não prova tem que ser punido pela fraude de acusar", completou, atacando as falar recentes de Jair Bolsonaro (PL) em ataque às urnas e ao sistema eleitoral.

O PSB aprovou, por unanimidade, a candidatura de Alckmin à vice-presidência da República. O ex-governador vai compor a chapa liderada por Lula (PT). Ambos estavam presentes no evento do partido, em Brasília.





A convenção nacional do PSB ocorreu em Brasília, no Setor Hoteleiro Sul. A votação foi protocolar, realizada logo na abertura do evento. Além de Lula, estavam presentes o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), os deputados Alessandro Molon (PSB) e Marcelo Freixo (PSB), o senador Randolfe Rodrigues (Rede), a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, além de outros líderes dos partidos que compõem a chapa presidencial.





"É o mais irresponsável, imprudente e incompetente governo que o Brasil já teve. É hora de Bolsonaro ir embora. Seu tempo acabou. Suas ideias e seus conceitos não servem ao país. Seu plano ardiloso contra a democracia fracassou e as urnas haverão de livrar o Brasil de todo o mal que ele causou", afirmou ainda o ex-governador.





O candidato a vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB) afirmou, nesta sexta-feira (29/7), que "é hora de [Jair] Bolsonaro ir embora". No primeiro discurso após a oficialização da candidatura, o ex-governador atacou o atual presidente e as falas antidemocrática recentes, que tiveram como alvo às urnas eletrônicas e o sistema eleitoral.