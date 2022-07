Lula: 'Dilma respondeu a Temer pois sentiu na carne o que foi feito'

Ex-presidentes vem discutindo nas redes sociais nas últimas semanas (foto: Paulo Whitaker/AFP) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou a troca de farpas entre os ex-presidentes Michel Temer (MDB) e Dilma Rousseff (PT).





A briga começou depois que Temer reviveu a discussão sobre seu próprio papel durante o impeachment de Dilma. Ao falar sobre o assunto, o emedebista afirmou que não participou de golpe “coisa nenhuma” e que Dilma Rousseff é “honestíssima”.









Ao comentar o caso, Lula disse que Dilma estava correta em responder a Temer. "Eu acho que a Dilma respondeu uma carta porque a Dilma sentiu na carne o que foi feito com ela", disse em entrevista ao Uol.





Lula também comentou as tentativas de acordo com o MDB para um apoio nacional à sua candidatura. "Eu tenho conversado com MDB. Tenho 12 estados do MDB, das figuras importantes que estão com boas condições, me apoiando. Eu gostaria que o MDB viesse me apoiar como um todo, mas eu respeito. O MDB tem candidata, eu jamais pedirei para uma pessoa não ser candidata, jamais pediria para alguém retirar a candidatura. Porque se eu não fosse teimoso, eu não teria chegado onde eu cheguei", explicou.





“Então, o Temer vota em quem ele quiser, não tem problema. Ele já tem mais de 75 anos, ele tem direito de escolher seu candidato a presidente. Quem erra sempre pode continuar errando, não tem problema”, concluiu.