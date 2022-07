Fachin: 'A sociedade não tolera o negacionismo eleitoral'

Ministro Edson Fachin garante que TSE está trabalhando para combater desinformações durante o período eleitoral (foto: Abdias Pinheiro/SECOM/TSE)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, disse, nesta terça-feira (26/7), que a Justiça não vai tolerar violência como arma política nas eleições. O magistrado também garantiu que a Corte está trabalhando para combater a "desinformação como prática do caos".

As declarações de Fachin foram dadas em reunião com juristas no início da tarde desta terça. “Não toleraremos violência eleitoral, subtipo da violência política. A Justiça Eleitoral não medirá esforços para agir, a fim de coibir a violência como arma política e enfrentar a desinformação como prática do caos”, disse.





Segundo Fachin, “o TSE não está só, porquanto a sociedade não tolera o negacionismo eleitoral”. Ele destacou ainda “o ataque às urnas eletrônicas como pretexto para se brandir cólera não induzirá o país a erro. Há 90 anos, criamos a Justiça Eleitoral para que ela conduzisse eleições íntegras e o Brasil confia na sua Justiça”.O ministro reiterou que o tribunal terá atuação vigilante durante as eleições. “Amarrada à Constituição e à institucionalidade, qual 'Ulisses' de Homero, a Justiça Eleitoral não se fascina pelo canto das sereias do autoritarismo, não se abala às ameaças e intimidações”, disse.