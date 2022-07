Auxílio caminhoneiro terá pagamento em dobro no dia 9 de agosto

Ministério do Trabalho e Previdência divulgou o calendário para o pagamento dos benefícios da classe caminhoneira, que foi afetada pela alta expressiva do preço dos combustíveis. (foto: Foto: Alan Santos/PR)





O auxílio será pago de agosto a dezembro, sendo que a parcela de agosto será paga em dobro em relação às outras parcelas, somando R$ 2 mil. As demais parcelas, pagas até dezembro, serão de R$ 1 mil.

Como vai funcionar?





O benefício será pago de agosto a dezembro, sendo dividido, então, em seis parcelas. A primeira e a segunda, pagas em agosto, no dia 9, o beneficiário receberá em dobro, somando R$ 2 mil. As outras quatro parcelas seguintes serão pagas respeitando o valor de R$ 1 mil.

Quem tem direito?

Os transportadores de carga autônomos cadastrados até 31 de maio no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C) com cadastro ativo, portando CPF e Carteira Nacional de Habilitação válidos.

Cada transportador receberá o valor fixo, independentemente da quantidade de veículos que possuir.

Os profissionais não precisarão apresentar comprovantes de compra de óleo diesel para ter direito ao valor.

O BEm Caminhoneiro irá beneficiar cerca de 900 mil transportadores autônomos de cargas, segundo prevê o governo.

Sou caminhoneiro. O que preciso fazer para receber o Bem-Caminhoneiro?

Neste primeiro momento, é preciso apenas estar com o cadastro ativo e portando os documentos válidos.

Cronograma oficial

Primeira parcela: 9 de agosto

Segunda parcela: 9 de agosto

Terceira parcela: 24 de setembro

Quarta parcela: 22 de outubro

Quinta parcela: 26 de novembro

Sexta parcela: 17 de dezembro

Como o pagamento será feito?

O Ministério do Trabalho e Previdência ainda não divulgou como o pagamento do auxílio aos caminhoneiros será feito, mas afirmou que os detalhes sobre critérios, responsabilidades e pagamentos serão regulamentados em breve por meio de portaria.





