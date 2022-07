Empresário defende que o Brasil precisa de 'mais desigualdade'

Empresário Winston Ling foi responsável por apresentar Paulo Guedes ao então candidato à presidência Jair Bolsonaro (PL) (foto: Reprodução/Instagram)

O empresário Winston Ling, apoiador de Jair Bolsonaro (PL) e responsável por fazer a ponte entre o então presidenciável e o economista Paulo Guedes, em 2018, afirmou que o Brasil precisa de "mais desigualdade".





A postagem, já apagada das redes sociais, compartilhava um texto do Instituto Mises, que visa difundir ideias liberais e defendee a desigualdade como "fonte de progresso".





"As atividades dos indivíduos talentosos desencadeiam mudanças econômicas e tecnológicas que impulsionam o crescimento econômico a longo prazo e criam oportunidades para as pessoas medianas ingressarem nos círculos da elite", diz trecho do texto.









Quem é Winston Ling?





Filho do imigrante chinês Sheun Ming Ling (1921-2020), Winston Ling, de 66 anos, nasceu no Rio Grande do Sul e se destacou como empresário no ramo de soja. Ele diversificou suas áreas de atuação com o passar dos anos.





Identificado como liberal, Ling critiou o isolamento durante a pandemia de coronavírus. Segundo ele, a medida devia valer somente para pessoas idosas ou com graves riscos de saúde.





Nas redes sociais, Winston compartilha uma série de frases de personalidades ligadas à direita, como o ex-presidente americano Ronald Reagan e a ex-primeira-ministra britânica Margareth Thatcher, criticas à esquerda e elogios ao ministro da Economia Paulo Guedes.