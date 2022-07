Reunião do Mercosul: Bolsonaro muda de ideia e está 'propenso' a ir

Presidente Jair Bolsonaro disse que deve ir a reunião do Mercosul (foto: Alan Santos/PR)

Após dizer, na última quinta-feira (14/7), que não iria à reunião da Cúpula do Mercosul que vai ocorrer no dia 21, em Assunção, no Paraguai, o presidente Jair Bolsonaro repensou a decisão e afirmou estar "propenso a ir" ao evento.A cerimônia deve marcar a passagem da presidência do grupo para o Uruguai, respeitando o rodízio que os países realizam à frente da organização.A decisão de Bolsonaro, segundo afirmações dele, é que a ida é uma forma de "prestigiar o Marito", se referindo ao presidente paraguaio Mario Abdo Benítez.Desde 2019, os encontros do bloco não são realizados de forma presencial, devido à pandemia do coronavírus. Na quarta-feira (20/7), ministros das Relações Exteriores e da Economia dos integrantes devem se reunir.