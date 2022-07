Mulher diz ter sido empurrada no rosto por Bolsonaro em Juiz de Fora

Vídeo mostra momento em que presidente se aproxima da professora de dança (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Sem menção a Lula

Uma professora de dança, de 32 anos, que preferiu não se identificar, acusou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de ter empurrado o rosto dela nesta sexta-feira (15/7), durante a visita a Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais."Cheguei perto dele, com as mãos abaixadas, e falei: 'fascista, corrupto'. Aí ele botou a mão esquerda no meu rosto e empurrou", disse à reportagem dopor telefone.



Ao EM, a professora afirmou que em nenhum momento falou palavras de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



"Quero destacar que não sou vinculada a nenhum partido e também não apoio nenhum outro candidato à presidência".



Ela relatou ter ficado com um pouco de medo, "mas ao mesmo tempo em paz por ter tido a oportunidade de dar voz a todos que são contra o governo Bolsonaro".



Passeio com o cachorro



A mulher disse ainda que foi até o local durante o passeio com o cachorro para ver o que estava acontecendo.



"Eu vi que estava tendo uma motociata e sabia que o presidente viria para Juiz de Fora, mas não imaginava que estava ali naquele momento".





Retorno a Juiz de Fora