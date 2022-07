Prefeitura de João Monlevade vai à justiça para reaver valores de golpe

Câmara Municipal monlevadense ainda conseguiu recuperar parte do valor perdido no golpe

Apesar do golpe ter sido dado no Legislativo, a prefeitura precisou entrar com a ação pois as Câmaras Municipais não possuem personalidade jurídica própria.

A ação foi movida contra a Caixa porque, de acordo com o Executivo de João Monlevade, o golpe aconteceu por um ataque hacker e as instituições financeiras têm a responsabilidade de garantir a segurança das transações efetuadas.

O golpe

O golpe aconteceu no último dia 26 de janeiro, quando uma pessoa que se dizia funcionária da Caixa, entrou em contato com uma servidora do setor contábil da Câmara Municipal de João Monlevade, por telefone, alegando que era necessário fazer uma atualização no site do banco, pois o endereço eletrônico estava apresentando instabilidade e fragilidade no módulo segurança.