Manifestação pede impeachment de prefeito de Cipotânea

População pede impeachment do prefeito , Roberto Oliveira, conhecido como Robertinho (PP) (foto: Divulgação) Foi apresentado, na tarde desta quinta-feira (14/7), na Câmara Municipal de Cipotânea, um pedido de impeachment contra o prefeito Roberto Oliveira, conhecido como Robertinho (PP). Neste mês, o chefe do Executivo municipal ameaçou “quebrar os dentes” e atacar o engenheiro ambiental e mestre em sustentabilidade Felipe Gomes, durante o 37º Congresso Mineiro de Municípios.





Além do pedido de impeachment, que foi apresentado pelo próprio ambientalista , cerca de 100 moradores aderiram a uma manifestação na praça Honório Teixeira.

“Fui muito bem acolhido. As pessoas me paravam para perguntar… e falavam que o prefeito ‘não sabe de nada’”, contou o ambientalista ao Estado de Minas. “Falaram que ele não representa a população. Que é um picareta. Tive apoio total”, disse.

Ambientalista pede o impeachment de prefeito e faz manifestação com moradores (foto: Divulgação)



Segundo moradores, o prefeito chegou a passar pela manifestação, mas em um carro da Polícia Civil.





No pedido de impeachment, Felipe conta sobre a agressão. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o homem é ameaçado pelo prefeito. O diálogo consta no documento.



Confira:



Roberto: “Aparece lá...”

Felipe: “Apareco, com certeza...”

Roberto: “aponta o dedo lá pra você ver...”

Felipe: “com certeza, vou lá fazer uma manifestação contra a mineração...”

Roberto: “vai voltar sem nenhum dente de lá”.



A ameaça foi feita porque o ambientalista gritou "salve a Serra do Curral!", durante o discurso do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).





A reportagem tentou contato com o prefeito Robertinho mas não obteve resposta. Um assessor chegou a dizer que ele não iria comentar sobre o assunto e que só soube do pedido de impeachment via redes sociais.