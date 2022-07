Bolsonaro: 'eleitora não está procurando um casamento'

Jair Bolsonaro nega ser rejeitado pelo eleitorado feminino (foto: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) rebateu nesta quarta-feira (13/07) que seja alvo de rejeição por parte do eleitorado feminino. Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo ironizou que a mulher "não está procurando um casamento, mas um presidente".





"Pessoal fala que eu tenho uma rejeição de mulher. Não sei se é verdade ou não. Acho que a eleitora não está procurando um casamento, está procurando um presidente", disse entre risos. No começo da conversa com bolsonaristas, o presidente relatou que tem procurado “se moldar a algumas coisas” e que sua gestão tem sido um “aprendizado”. “É mudança o tempo todo. É entender o que as mulheres querem”, riu sendo ovacionado pelas apoiadoras presentes.

“Porque homem e mulher pensam de maneira diferente. Por exemplo, a gente faz movimento de motociata. As mulheres gostam ou não? Se for fazer uma pesquisa, os homens gostam mais. Isso não é uma manifestação machista porque tem muita mulher de moto”, disse.



"E quem gosta mais de armas? Homem ou mulher? Homem. A questão de arma é a proteção da família. Tem mulher que não gosta de arma, mas quer que o marido, namorado ou pai tenha arma”, continuou.

“É aquele negócio: sou homem, não sou mulher, obviamente. Mas a ideia minha é fazer um Brasil melhor para todos nós”.

