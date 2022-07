Uberaba: vereador dá nova versão sobre atropelamento de cadela

O vereador Pastor Eloisio apresentou nova versão de atropelamento e morte de cadela na manhã desta segunda-feira (11/7), no Programa Pingo do Jota, da Rádio JM (foto: Facebook/Divulgação) O vereador de Uberaba, no Triângulo Mineiro, Pastor Eloisio dos Santos (PTB), decidiu se pronunciar na manhã de hoje (11/7) após a Polícia Civil (PC) informar que ele apresentou duas versões sobre atropelamento e morte de uma cadela, ocorrido no dia 28 de maio (sábado).

Ele disse, em entrevista ao Programa "Pingo do Jota", da Rádio JM, que no dia do acidente passou duas vezes pelo local do atropelamento, sendo que, na primeira vez, era a sua esposa que estava ao volante e, na segunda vez, ele, que é inabilitado, conduzia o carro e estava sozinho.

Mas, mesmo assim, no primeiro depoimento à PC, ele afirmou que era ela que estava ao volante.

“No dia do acidente eu e minha esposa saímos de casa bem cedo para ouvirmos um barulho que estava no carro. Depois disso voltei para casa e saí novamente com o carro e, desta vez, saí sozinho. Então, qual foi a vez que foi o atropelamento do cachorro? Seria uma burrice minha afirmar uma coisa que não vi”, declarou.

Por outro lado, conforme a PC de Uberaba, em seu primeiro depoimento o vereador disse que no momento do acidente estava como passageiro do veículo, sendo que a condutora do carro era sua esposa e que eles não perceberam o atropelamento do animal.

Após analisar imagens de câmeras de segurança e colher relatos de testemunhas, a PC ouviu novamente o vereador, que confirmou que ele era o condutor do veículo no momento do atropelamento.

O vereador não foi indiciado por crime de omissão de socorro e o inquérito da PC está sendo analisado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Eloisio dos Santos é pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Catedral do Avivamento no Estado de Minas Gerais, cujo presidente nacional é o deputado federal Pastor Marco Feliciano (PL).