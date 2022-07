Ex-prefeito de Mantena Ermano Batista Filho morre após acidente

Ermano Batista Filho como deputado estadual, em foto de 2003 (foto: Cristina Horta/EM/D.A Press - 23/4/2003)

Cinco dias depois de se envolver em um acidente em Central de Minas, o ex-deputado e ex-prefeito de Mantena, Ermano Batista Filho, morreu neste domingo (10/7), aos 84 anos.Com a colisão entre um carro de passeio e um caminhão na rodovia MGC-381, ele sofreu escoriações, fratura no braço esquerdo e alguns cortes na cabeça, além de uma forte pancada também na cabeça.Ermano foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para um hospital em Governador Valadares, a princípio lúcido e com o quadro de saúde estável. Mas teve piora e acabou falecendo, deixando a família e os moradores de Mantena consternados.Advogado, Ermano se destacou na política como prefeito de Mantena entre 1969 e 1970, e entre 1973 e 1977, vice-prefeito da mesma cidade entre 1967 e 1969, e também vereador entre 1963 e 1966. Em 1990 foi eleito deputado estadual em Minas Gerais, ficando na Assembleia por quatro legislaturas consecutivas, entre 1991 e 2007.É dono de uma lista de condecorações, como títulos de cidadão honorário de diferentes cidades, comendas, troféus e medalhas de honra, incluindo a Medalha da Inconfidência, que recebeu em 1994.O corpo será velado nesta segunda-feira (11/7), a partir das 8h, na Primeira Igreja Batista, em Mantena. O sepultamento acontecerá às 14h no cemitério do Centro da cidade.