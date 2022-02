Briga entre rádios em Mantena, no Rio Doce, vira caso de polícia

Caso ocorreu em Mantena, no interior de Minas (foto: Reprodução/Redes Sociais Prefeitura de Mantena)



Informamos que, em cumprimento à decisão judicial exarada no processo n.º 5002247-07.2020.8.13.0396, fizemos constar, de forma inadequada e por equívoco, informação inverídica acerca da prisão do senhor Filipe Ribeiro Faustino em uma de nossas reportagens jornalísticas (cujo link de acesso encontra-se abaixo), situação que não ocorreu até o presente momento.









Uma briga entre duas emissoras de rádio de Mantena, na Região do Rio Doce, foi parar na polícia. Filho do proprietário da Rádio Clube FM, Filipe Faustino foi filmado por câmeras da Rádio Jovem Barra tentando danificar equipamentos e desligar a energia da emissora rival.





O fato ocorreu no último dia 17 de janeiro, mas só veio à tona recentemente. Na ocasião, Faustino foi confrontado pelo diretor da Jovem Barra, Luciano Pereira, que foi ao local. Eles identificaram que a tampa do relógio de energia havia sido removida. Questionado, Faustino teria dito que não era obrigado a dar satisfações a ninguém e saiu do local.





No local, ficam também aparelhos de comunicação da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, serviços que ficariam comprometidos caso a energia tivesse sido desligada.





Luciano Pereira, diretor da Jovem Barra, registrou queixa junto à polícia e afirmou que a rádio vem sofrendo com quedas de energia e interrupção de sinal, o que não ocorreria com outras emissoras.