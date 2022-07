Desembargador José Arthur Filho é novo presidente do Tribunal de Justiça

''Minha gestão vai seguir em busca de um novo horizonte mais leve e mais límpido (...) com "trabalho, determinação, coragem e força'' - José Arthur Filho (D), novo presidente do TJMG, recebeu o cargo de Gilson Lemes Soares (E), em solenidade no Palácio das Artes (foto: TÚLIO SANTOS/EM/D.A. PRESS)





O desembargador José Arthur Filho tomou posse, ontem, como presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), para o biênio 2022-2024, em solenidade no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. A cerimônia de posse contou com a presença do governador Romeu Zema (Novo); do senador Alexandre Silveira (PSD), representando o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); do prefeito Fuad Noman (PSD); do deputado Olavo Bilac Pinto Neto (União Brasil-RJ); e do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus (PV). "Fico muito satisfeito de o tribunal, mais uma vez, ter feito um processo eleitoral totalmente transparente, liso e ter nomeado alguém com tanta capacidade como o dr. José Arthur", afirmou Zema, ao chegar ao evento.





José Arthur Filho sucede o desembargador Gilson Soares Lemes que, durante seu pronunciamento de despedida do cargo, destacou que sua equipe se esforçou para "honrar os mais altos ideais da Justiça". Ele celebrou, entre outras realizações, a inauguração de 30 novos fóruns nas comarcas de Minas Gerais. “Deixamos dezenas de outras em construção ou em processo de licitação", afirmou.





Filho de José Arthur de Carvalho Pereira, presidente do TJMG, em 1986, o novo presidente lembrou que trilhou alguns dos mesmos caminhos do pai, inclusive no comando do tribunal. Ele disse que sua gestão vai "seguir em busca de um novo horizonte mais leve e mais límpido" ressaltando que irá levar a gestão com "trabalho, determinação, coragem e força".





Após abrir seu pronunciamento com "Poema sujo" de Ferreira Gullar, declamado sob a música "O Trenzinho do caipira" de Heitor Villa-Lobos, o presidente empossado citou duas importantes obras do Clube da Esquina, imortalizadas nas vozes de Milton Nascimento e Toninho Horta, "Quem sabe isso quer dizer amor" e "Quadros modernos" para agradecer a presença dos amigos, familiares e servidores.





Além do presidente José Arthur, tomaram posse o 1º vice-presidente, desembargador Alberto Vilas Boas Vieira de Sousa; o 2º vice-presidente, desembargador Renato Luís Dresch; a 3º vice-presidente, desembargadora Ana Paula Nannetti Caixeta; o corregedor-geral de Justiça, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Junior; e a vice-corregedora-geral de Justiça, desembargadora Yeda Monteiro Athias.