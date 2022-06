Reginaldo Lopes: 'CPI da Petrobras é cortina de fumaça'

Após reunião da oposição com Lira, líder do PT afirmou que CPI é cortina de fumaça (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press) Líderes dos partidos da oposição se reuniram com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), na residência oficial, na manhã desta terça-feira (21/6). Após a reunião, o líder do Partido dos Trabalhadores (PT), Reginaldo Lopes (MG), afirmou, à imprensa, que o requerimento de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar possíveis irregularidades na direção e conselho administrativo da Petrobras é uma “cortina de fumaça”.









“Nós achamos que a CPI é uma cortina de fumaça. Eles não querem discutir, não querem resolver. Se de fato eles querem resolver o problema do preço tem outros caminhos mais curtos, que é na governança, que é na política de preço, é fazer uma PPI adequada [...] É evidente que o que o governo está tentando fazer agora é uma cortina de fumaça”, argumentou Lopes.









A posição do partido será informada na tarde desta terça-feira. “Nós vamos conversar na bancada, hoje à tarde, ainda sobre a nossa posição. Mas é evidente que parece também que tem alguém ganhando no mercado especulativo com essas políticas, né? De ataque à Petrobras, de aumento do preço”, disse.





Na noite de ontem, o presidente Arthur Lira se reuniu com lideranças partidárias da base de governo e também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para debater uma resposta ao novo reajuste da Petrobras aos combustíveis. Ainda não há um consenso sobre quais mecanismos serão usados, mas foram debatidas ideias para uma eventual solução ao preço dos combustíveis, além da abertura da CPI para investigar integrantes da petroleira.