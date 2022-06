Alexandre Padilha entra com ação contra juíza que negou aborto a menina

Alexandre Padilha anunciou, por meio das redes sociais, que entrará com uma representação contra a juíza Joana Ribeiro Zimmer (foto: Reprodução/Instagram @padilhando)

O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) anunciou, por meio das redes sociais, que entrará com uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público (CNPM) contra a juíza Joana Ribeiro Zimmer após a revelação do caso de uma menina de 11, que havia sido vítima de um estupro, ter sido induzida em audiência a não realizar um aborto.