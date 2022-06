Bolsonaro envia 'sentimentos' a familiares de Dom e Bruno sem citar nomes

Bolsonaro se manifesta sobre mortes de Dom e Bruno: "Nossos sentimentos aos familiares e que Deus conforte o coração de todos!" (foto: Isac Nóbrega/Presidência da República)

Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais nesta quinta-feira (16/06) para enviar "sentimentos" aos familiares do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo. Nessa quarta-feira (15), a Polícia Federal (PF) confirmou a morte de ambos. O presidente da República não citou o nome das vítimas na mensagem, escrita em resposta a uma publicação da Fundação Nacional do Índio (Funai). Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais nesta quinta-feira (16/06) para enviar "sentimentos" aos familiares do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo. Nessa quarta-feira (15), a Polícia Federal (PF) confirmou a morte de ambos. O presidente da República não citou o nome das vítimas na mensagem, escrita em resposta a uma publicação da Fundação Nacional do Índio (Funai).









"Nossos sentimentos aos familiares e que Deus conforte o coração de todos!", respondeu o perfil de Bolsonaro no Twitter, pouco mais de uma hora depois da publicação.





Nossos sentimentos aos familiares e que Deus conforte o coração de todos! %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 16, 2022 Também nesta quinta-feira, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos emitiu nota sobre os assassinatos de Dom Phillips e Bruno Araújo





"O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) manifesta pesar pelo assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, que estavam desaparecidos desde domingo (5), na região do Vale do Javari, no Amazonas. O MMFDH enaltece o trabalho realizado pela Polícia Federal e pelas Forças Armadas, que rapidamente elucidaram o caso", diz a pasta.

Phillips e Araújo estavam desaparecidos desde 5 de junho após expedição ao Vale do Javari, terra indígena situada nos municípios de Atalaia do Norte e Guajará, Região Oeste do Amazonas e área da Amazônia. A PF informou nessa quarta que "remanescentes humanos" de ambos foram encontrados.