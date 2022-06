Bruno e Dom: políticos pedem punição rigorosa a envolvidos em assassinatos

Dom Phillips e Bruno Pereira desapareceram em viagem pelo interior do Amazonas; Polícia Federal encontrou corpos enterrados em área apontada por suspeito do crime (foto: Reprodução Redes Sociais)

Políticos se manifestaram sobre a notícia de que a Polícia Federal encontrou corpos na área indicada por Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, suspeito de matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips.

É com enorme pesar que recebo a notícia de que foram encontrados os restos mortais do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips.



Em respeito às vitimas, à Amazônia e à liberdade de imprensa, espero que todos os criminosos envolvidos sejam punidos com o rigor da Lei. %u2014 Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) June 16, 2022

Lamento profundamente o triste desfecho do caso do indigenista Bruno e do jornalista Dom. Minha solidariedade às famílias. Agradeço a todas as forças de segurança, em especial aos nossos homens do Corpo de Bombeiros e das Polícias Civil e Militar, que foram decisivos nas buscas. %u2014 Wilson Lima (@wilsonlimaAM) June 16, 2022

Acabei de saber que possivelmente a Polícia Federal encontrou os corpos do Dom Philips e do Bruno. É muito triste. Pessoas mortas por defender terras indígenas e nosso meio ambiente. O Brasil não pode ser isso. %u2014 Lula (@LulaOficial) June 16, 2022

Pelado confessou à PF que Bruno e Dom foram mortos com disparos de armas de fogo e, posteriormente, tiveram os corpos queimados, esquartejados e enterrados. O material encontrado será enviado para perícia em Brasília.Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) disse estar pesaroso com a notícia e defendeu que a lei seja aplicada de forma rigorosa para todos os envolvidos no crime.Wilson Lima (União Brasil-AM), jornalista e governador do Amazonas, agradeceu às forças de segurança e aos militares, porém ignorou os esforços de ribeirinhos e indígenas para encontrar os desaparecidos.Entre os candidatos ao Palácio do Planalto na eleição de 2022, o episódio só foi comentado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Luciano Bivar (União Brasil). O presidente Jair Bolsonaro (PL) não postou nada sobre o caso após a entrevista coletiva da força-tarefa.