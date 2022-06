Servidores de BH podem ter reajuste salarial de 11,45%

Câmara Municipal de Belo Horizonte aprova, por unanimidade, reajuste salarial para funcionários públicos municipais. (foto: Karoline Barreto/CMBH)

A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) aprovou de forma unânime, com 38 votos, o reajuste salarial para algumas categorias do funcionalismo público da capital mineira.

A correção salarial será de 11,45%, sendo dividido em 5% a partir de julho e em 6,45% em dezembro.





Agora, o PL segue para sanção do prefeito e deve beneficiar profissionais de engenharia, arquitetura, jurídico, fiscalização, segurança, vigilância sanitária, triburação, agentes comunitarios e outros.O reajuste teve como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

A aprovação do Projeto de Lei 336/2022 foi fruto de uma longa negociata entre a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) com servidores, e deve impactar os cofres públicos em mais de 107 milhões por ano.



“Esse reajuste é fruto de cinco meses de negociações entre Prefeitura e servidores e é fundamental para garantir avanços para os trabalhadores da PBH”, disse o vereador Bruno Miranda (PDT).



Categorias que não foram beneficiadas com a aprovação desta lei aguardam que outras propostas passem pelos trâmites da casa.