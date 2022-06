Na véspera de encontro com Biden, Bolsonaro questiona eleições americanas

Bolsonaro tem em encontro marcado com Joe Biden ainda nesta semana (foto: Marcos Corrêa/Presidência da República e Jim Watson/AFP )

O presidente Jair Bolsonaro voltou a levantar dúvidas sobre a vitória do democrata Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos. Às vésperas de um encontro com o chefe de estado americano, o mandatário brasileiro disse que fica com “pé atrás” com a derrota de Donald Trump nas urnas.