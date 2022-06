Ex-presidente Lula testa positivo para COVID-19

Lula e Janja em evento na cidade de Contagem, no dia 10 de maio (foto: Alexandre Guzanshe/EM D.A Press)

O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e sua esposa, Rosângela da Silva, testaram positivo para COVID-19. A assessoria do pré-candidato do PT na corrida ao Planalto em 2022 informou o estado de saúde do casal nas redes sociais.