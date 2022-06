Ciro Gomes desafia Lula para debate: 'Tamos esperando, meu caro'

Ciro Gomes desafia Lula para debate (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press - 14/10/2019 / SILVIO AVILA / AFP) O pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes (PDT), desafiou seu concorrente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para um debate neste sábado (4/6). Dessa forma, ele ainda criticou o petista pelo "marketing" de suas redes sociais.

De acordo com o ex-governador do Ceará, os eventos que Lula participa têm discursos "ensaiados" e a equipe chama de "debate". "Vocês já perceberam a jogada ensaiada - e muito pueril - do marketing do Lula, que começou a postar todo encontro, as missas ensaiadas e os monólogos do seu líder, com o título de 'debate'?", questionou.

Em seguida, Ciro ainda diz que isso aumenta o desejo de ver um debate com o ex-presidente.

É um tal de "Lula debate com o pessoal da educação", "Lula debate com não sei o quê", que só aumenta o desejo, em todos nós, de ver o impossível título: "Lula debate com os outros candidatos". Será que vem? Tamos esperando, meu caro! %uD83D%uDE4F %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) June 4, 2022





Bolsonaro

Além de Ciro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) também desafiou Lula para um debate no primeiro turno das eleições . A declaração ocorreu nessa sexta-feira (3/6), após o chefe do Executivo desembarcar em Foz do Iguaçu (PR), onde se reuniu com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez.





Questionado sobre os debates, em um primeiro momento, Bolsonaro disse que ainda não sabia se participaria dos eventos com outros pré-candidatos ao pleito eleitoral. "Eu não sei, primeiro vou analisar", disse.





Em seguida, passou a atacar o opositor petista colocando em dúvida as pesquisas que mostram Lula na dianteira. "Não consigo entender o outro lado ter 40% de intenção de votos. O cara não consegue ir a rua para nada, nem para entrar num botequim", alfinetou.





O presidente foi novamente perguntado se participaria dos debates em primeiro turno e rebateu que não comparecer poderia ser uma "questão de estratégia", já que ex-presidentes fizeram o mesmo. Em 2006, Lula também não participou quando concorreu à reeleição. Assim como Fernando Henrique Cardoso em 1998.





"Vou ver. Isso é questão de estratégia no momento. Eu não quero assumir um compromisso agora e depois não cumprir lá na frente. Nunca um presidente, pelo que eu tenho conhecimento, participou no primeiro turno de um debate. Vamos esperar. Talvez eu compareça".





Por fim, emendou: "Eu fecho agora: Se Lula for, eu vou junto com ele", bradou.