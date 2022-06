Deltan Dallagnol: processo do TCU contra ex-procurador é suspenso

AM

Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava-Jato (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil ) A Justiça Federal do Paraná suspendeu, nesta sexta-feira (3/6), o processo contra o ex-procurador da Lava-Jato, Deltan Dallagnol, no Tribunal de Contas da União (TCU).









LEIA TAMBÉM: Moro sobre candidatura de Dallagnol: 'Deputado mais votado do Paraná' Para o juiz Augusto César Pansini, existem razoáveis indicios de que é ilegal a tomada de contas especial instaurada pelo TCU.





Para ele, Deltan não ordenou despesas e não “arquitetou o modelo de pagamento das diárias e passagens dos colegas”.

“A concepção do modelo de funcionamento de uma força-tarefa, sobretudo a forma como as despesas serão pagas, foge das atribuições de um procurador da República de primeira instância”.









LEIA TAMBÉM: Após condenação para indenizar Lula, Dallagnol desabafa: 'Indignado' “Além do mais, coordenar uma força-tarefa consiste em uma atividade de caráter informal, não constituindo uma atividade administrativa, típica de um gestor de despesas públicas”, prosseguiu o magistrado.





O juiz também escreveu que “não são, aparentemente, verdadeiras as especulações feitas pelo Ministro Bruno Dantas [do TCU]”. Dantas é relator do caso.





Um relatório da área técnica do TCU já havia apontado que não houve irregularidade nos pagamentos questionados. Entenda o caso

O TCU chegou a determinar que Dallagnol devolvesse R$ 2,8 milhões. De acordo com as investigações, ele teria usado dinheiro público para pagar passagens e diárias, inclusive estadias no mesmo Estado em que o ex-procurador vive.



O site "Poder360" revelou, em fevereiro de 2021, que foram gastos R$ 7,5 milhões em diárias e passagens ao logo dos 7 anos que a Lava-Jato durou.