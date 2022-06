Vereadores aprovam volta do sal às mesas de bares e restaurantes em BH

Vereadores derrubam proibição de sal nas mesas de bares e restaurantes de Belo Horizonte (foto: Pixabay)

Após seis anos, o saleiro pode voltar às mesas de bares e restaurantes de Belo Horizonte. Nesta quinta-feira (2/6), o Plenário da Câmara de BH aprovou, em 2º turno, projeto que revoga lei de 2016 (Lei 10.982) que proíbe a disponibilização de sal nas mesas, condicionando seu fornecimento à solicitação do cliente.





Para a maioria dos parlamentares, a norma em vigor, que prevê multa de até R$3.259,85 ao estabelecimento infrator, "é uma interferência indevida do Estado na liberdade de escolha dos comerciantes e dos cidadãos. Alguns, entretanto, alertaram para as consequências do excesso de sal na alimentação para o sistema público de saúde".





O autor do projeto, o vereador Léo Burguês (União Brasil), comentou a decisão por meio das redes sociais.

"Um absurdo o Estado precisar regular o que o o cidadão consome e mais ainda em multar em mais de R$ 3.000,00 o comerciante que está tentando se reerguer".





A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais (Abrasel) agradeceu o vereador. "Agradecemos profundamente pelo apoio a todo o setor!. Agora falta somente a sanção do Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman".