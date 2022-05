Fábio Faria ataca Datafolha, mas maioria afirma confiar no Instituto

Ministro das Comunicações Fábio Faria ironizou pesquisa do Datafolha (foto: Crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press. )

Quase 70% dos votantes na enquete de Fábio Faria afirmaram acreditar no Datafolha. A enquete, feita no perfil do Twitter do ministro das Comunicações, foi feita para tentar desacreditar o Instituto após divulgação de pesquisa nesta quinta-feira (26/5), que apontava Lula (PT) com 21 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro (PL) nas intenções de voto.

Em qual desses 4 vcs acreditam? %u2014 Fábio Faria %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@fabiofaria) May 26, 2022

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, chegou a compartilhar a publicação, afirmando que o Papai Noel seria mais confiável que o Datafolha. Entre os usuários da rede social, a tentativa de desacreditar o Instituto pegou mal. Além de críticas à postura de Fábio Faria, foram resgatados tweets do ministro compartilhando números do Datafolha quando estes eram favoráveis ao governo Bolsonaro.

Por outro lado, perfis de bolsonaristas afirmam que a enquete teria sido “sabotada por esquerdistas” e que o resultado não representa a opinião dos seguidores de Faria.

Veja algumas reações:

Hahaha!!! Vc parece q acredita no Data Folha pic.twitter.com/16sklnduoc %u2014 Zé Luiz (@zeluizlhesdiz) May 26, 2022

Da próxima vez que for tentar lacrar, pense antes pra não fazer tolice que prejudica o Presidente Bolsonaro. Aliás, pare de ficar brincando nas redes feito garoto, você não é pago pra isso, e tenha postura de Ministro de Estado. %u2014 Paulo Eneas (@pauloeneas) May 27, 2022

Apaga que tá feio %u2014 Wilian Vagner (@WilianVagner) May 27, 2022

Ministrinho. Eu acredito é no DataFolha e nos institutos de pesquisas sérios deste país.



Não gostou??? Vai lá na Porta da Esperança, pedir para seu sogro, o Silvio Santos, que o voto seja impresso!!! %u2014 Felipe de Oliveira Ribas (@FelipeRibas1993) May 26, 2022

Até o momento quase 70% dos participantes da pesquisa do @fabiofaria acreditam piamente no DataFolha. Parece que o tiro dado pelo ministro saiu pela culatra %uD83D%uDE02 %u2014 Saco Cheio (@sacoscheios) May 27, 2022

Bom dia pra vc que não é ministro das "comunicações" do desgoverno.



Deu ruim aí sua enquete de adolescente, hein, Fábio? %uD83D%uDE05 https://t.co/T6EpwkOslR %u2014 PPatrícia (@Pat_Bulbovas) May 27, 2022

Kkkkkkkkkkk em 2018 foi igualzinho já sabemos o que vai acontecer no final kkk vocês não aprendem nunca kkkkk %u2014 Fernando PQD %uD83D%uDC80%uD83E%uDD85%uD83E%uDE82%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@Fernandopqdd) May 26, 2022