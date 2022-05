Leite afasta chance de candidatura: 'Meus olhares estão no RS'

Eduardo Leite (PSDB) apontou que aliança com Tebet passará por um projeto de país (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), usou as redes sociais para se posicionar, nesta terça-feira (24/5), sobre especulações de se tornar o pré-candidato do PSDB na corrida à Presidência da República, após a desistência do vencedor das prévias, João Doria, da corrida ao Planalto.

Leite afirmou ter suas atenções voltadas para o Rio Grande do Sul e garantiu não participar de articulações voltadas à política nacional.





“Meus olhares e minha atenção estão no RS. A condução do processo nacional está a cargo de nossos dirigentes partidários que, confio, saberão construir unidade no PSDB e outras agremiações. Terão minha parceria para isso, mas não articulo e nem participo das articulações nacionais”, publicou.





Eduardo Leite ainda falou sobre um eventual apoio do PSDB à candidatura presidencial da senadora Simone Tebet (MDB-MS), remanescente da terceira via. Segundo o tucano, a aliança passará por um projeto de país.

Vejo e entendo como natural que se encaminhe a discussão de apoio a Simone. Mas o PSDB precisa aprofundar a discussão com o MDB sobre o projeto para o país e como se dará essa construção. Confio que chegaremos a um denominador comum. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) May 24, 2022

Terceira via

Líder nas pesquisas de intenção de voto ao governo do Rio Grande do Sul, Leite não descarta concorrer à reeleição, mas, a princípio, foca em apoiar o pré-candidato do PSDB, Delegado Ranolfo, na disputa pelo cargo. Sem a presença de Leite, quem lidera as pesquisas é o bolsonarista Onyx Lorenzoni, que ocupou ministérios como a Secretaria-Geral da Presidência.





Com a desistência de Doria, integrantes da cúpula tucana contrários ao ex-governador de São Paulo teriam retornado à carga nas articulações para recolocar Eduardo Leite como uma possibilidade à pré-candidatura. Caso o PSDB, de fato, não tenha candidato próprio, será a primeira vez que isso acontece desde a fundação do partido.

Apesar do interesse de caciques tucanos em ter Leite como candidato à Presidência, o ex-governador gaúcho elogiou a decisão de Doria em abrir mão da disputa ao Palácio do Planalto e afirmou que o candidato legítimo do PSDB é o ex-governador de São Paulo, por ter vencido as prévias.





“O PSDB teve candidato legítimo oriundo das prévias, que agora faz gesto pela unificação da terceira via sob liderança de outro partido. Gesto importante de João Doria, que merece respeito. As circunstâncias adversas de uma eleição não diminuem a relevância do seu legado para o Brasil”, publicou.





A cúpula do PSDB entrou em crise durante a realização das prévias que elegeram Doria como o pré-candidato da sigla. Durante todo o processo, o debate entre os dois envolvidos foi marcado por troca de farpas e até mesmo acusações de fraude.