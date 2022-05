Bolsonaro revoga 23 decretos relacionados ao combate à pandemia

Presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: ALAN SANTOS/PR)

Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) revogou a criação do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento à Pandemia da COVID, nesta segunda-feira (23/5).Instituído em 2021, um ano depois do início da pandemia, quando o país já contava com 300 mil mortos, o comitê era formado pelo chefe do Executivo federal, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); e pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).