Ciro e Gregório discutem em live: 'Para você, tudo é Lula'

Live desta sexta-feira (20/5) de Ciro Gomes (PDT) e Gregório Duvivier no Youtube (foto: Reprodução/Youtube)

Após trocarem farpas nas redes sociais, o pré-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) e o humorista Gregório Duvivier fizeram uma live juntos na noite desta sexta-feira (20/5). Eles utilizaram a ocasião para expor suas opiniões sobre o bolsonarismo e lulismo em um debate acalorado e carregado de críticas entre os dois participantes.









O ex-governador do Ceará questionou Gregório se ele acredita que sua candidatura era uma ameaça à democracia e o apresentador negou. "Se você diz o seguinte: 'Atenção, povo brasileiro, não vote neste cidadão porque o único jeito de defender a democracia é votar no Lula. Isso é uma coisa contra mim. A tese do PT é completamente falsa, Gregorio", afirmou Ciro.









Em seguida, Gregório acusou o pré-candidato de chamá-lo de "baixinho maconheiro", durante sua última live. Ciro, imediatamente, nega que chegou a usar o adjetivo para se referir ao humorista e reforçou que ele estava mentindo.





Gregório reclamou que Ciro o convidou para o debate e foi interrompido várias vezes. "O seu problema é que você continua se metendo em briga com a sombra. Você está brigando com todo mundo", criticou o apresentador. O pré-candidato volta a citar o nome do ex-presidente algumas vezes e Duvivier rebate: "Para você, tudo é Lula."





"Eu acho muito curioso você fazer este tipo de acusação ao Lula, como fez agora 'que é um corrupto'. Você que queria o Lula com você, em 2018 ficou chateado que ele não foi seu vice. Seu problema não é corrupção, é protagonismo. Você não tem problema com corrupção, no sentido dos seus aliados", apontou o humorista.









Em seguida, Ciro explica a Gregório que sua tese para Bolsonaro ter sido eleito em 2018 foi a forte onda antipetista. "Concordo com você: quem produziu o Bolsonaro foi o antipetismo. Por isso, não faz sentido alimentar o antipetismo como você está fazendo este ano", rebateu.





Os dois chegaram a discordar e exaltar os ânimos algumas vezes durante a live. "Você teve um milhão de views e não vou deixar nem você e nem ninguém fazer desqualificação com base em preconceito. Amadureça um pouco. Pare para pensar no que estou falando. Sabe o que o Bolsonaro vai fazer? Vai pegar e viralizar no Brasil, vão jogar contra o Lula", acusou Ciro. Ele reforçou que Gregório está dando força ao bolsonarismo e corre o risco do presidente ser reeleito em primeiro turno.





Nos momentos finais da live, com os ânimos mais calmos, os dois concordaram que não queriam mais discutir. "Eu não tô a fim de briga, não estou mesmo", afirmou Ciro. "Eu também não, cara. Detesto briga", concordou Gregório, que chegou a dizer também que ficou decepcionado com o pedetista. Assista ao vídeo completo: