Alvo da Lava-Jato, André Esteves é apresentado a Elon Musk por Fábio Faria

Suspeito de crimes como corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro, Esteves chegou a ser preso (foto: Reprodução) Entre os presentes no encontro do presidente Jair Bolsonaro (PL) com o empresário bilionário Elon Musk (Tesla, SpaceX e Starlink), nesta sexta-feira (20/5), estava o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual. O evento aconteceu no Hotel Fasano Boa Vista de Porto Feliz, em São Paulo, e reuniu cerca de 100 convidados.









Vale lembrar que o banqueiro já foi alvo da operação Lava-Jato, suspeito de crimes como corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro e chegou a ser preso. Esteves foi absolvido de todas as acusações por falta de provas. Ele foi solto dias depois e, em setembro de 2018, a pedido do próprio Ministério Público Federal, após ser inocentado.





Internet amazônica

A visita do empresário Elon Musk ao Brasil faz parte do lançamento de uma rede de satélites da Starlink. Em seu Twitter, o bilionário disse sentir-se animado por estar no país para conectar 19 mil escolas "em áreas rurais e monitoramento ambiental da Amazônia".

Super excited to be in Brazil for launch of Starlink for 19,000 unconnected schools in rural areas & environmental monitoring of Amazon! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 %uD83C%uDF33 %uD83D%uDEF0 %u2665%uFE0F — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022

Condecoração

Outra presença no evento foi o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que hoje aproveitou para condecorar Musk com a medalha de Honra ao Mérito. O Progressistas postou uma foto com o empresário usando sua condecoração.