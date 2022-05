'Forças Armadas não dão palpite': fala de comentarista de TV viraliza

Daniel Sousa é comentarista do programa Estúdio i. (foto: Reprodução Globo News)





“Forças Armadas, como os franceses gostam de dizer, deveriam ser os gigantes mudo. Não tem que dar palpite. Não interessa o que diz o clube militar. ‘Ah, porque o general não sei das quantas’. Não interessa o que o general pensa. Não é função dele. Ele não tem que dar palpite”, completou.





O economista lembrou que Exército, Marinha e Aeronáutica são subordinados aos três poderes da República.





“O Brasil é uma República. Tem três poderes na República e o Exército não faz parte de nenhum dos três. O Exército é subordinado aos três poderes. O exército não tem patente para discutir com o Supremo e com o sistema eleitoral. Eles estão abaixo hierarquicamente. E eu sei que eles vão entender porque de hierarquia eles entendem”, comentou.





Daniel explicou que as Forças Armadas são uma “burocracia de Estado”. “Burocracia do Estado obedece, não manda, não dá palpite. Burocracia do Estado segue as diretrizes que foram colocadas pelos três poderes, dos quais as Forças Armadas não fazem parte e obedecem dentro dos limites estabelecidos pela lei”, disse.











Para finalizar, o cometarista enfatizou: “É isso que a instituição brasileira estabeleceu: eles não são garantidores da democracia e das eleições”.





A fala de Daniel repercutiu nas redes sociais. Um perfil no Twitter compartilhou o vídeo do discurso do economist, que conta com mais 390 mil visualizações.





A postagem também uniu apoiadores ao discurso do comentarista e críticos.

Os caras literalmente foram convocados pelo TSE e constituem comissão para justamente "dar palpites" sobre a transparência nas eleições.

Uma coisa é eles atacarem a eleição dps seja como ela ocorrer, outra é eles enviarem ofício com as sugestões conforme o seu papel. pic.twitter.com/nX7je1nkHF %u2014 Fulam (@CdBiscuit) May 6, 2022

Salvaguardar é diferente de balizar. As Forças Armadas têm função clara e imprescindível, mas não é um poder. Assim como o segurança da firma não ditará as regras superiores do local só por conta da importância da sua função. %u2014 Marcelo Fernandes (@marcelofernands) May 6, 2022

Seguindo a mesma linha de raciocínio, seria como considerar razoável que os comandantes das Polícias Militares dos Estados tivessem legitimidade politica para opinar e interferir nas decisões dos respectivos governadores, assembleias legislativas e tribunais de justiça. %u2014 PsicanalistaPolítico (@Psi_Politico) May 6, 2022

Milico não é poder moderador. Não é garantidor da democracia. É subordinado ao estado, e obedece a ele.



MILICO NÃO DA PALPITE. Milico OBEDECE. pic.twitter.com/J5PF5u5UN5 %u2014 tesoureiro (@tesoureiros) May 6, 2022

O STF abriu as portas para a milicada! Mas é sempre tempo de recobrar a autoridade e colocar cada um em seu lugar! Agradecemos a colaboração, mas não foi bacana, agora vazem do TSE por obséquio! Simples! Poder exige coragem e nós esperamos isso do Judiciário! %u2014 Dedeza (@Dedeza88121968) May 6, 2022

A fala em si diz o óbvio, mas é triste que isso precise ser explicado (e foi muito bem-explicado) %u2014 Marina Lang (@marinalang) May 6, 2022



