Prefeitura de BH oficializa reajuste salarial para os servidores da Câmara

Reajuste salarial aos servidores do Legislativo será de 10% (foto: Leandro Couri/EM/DA Press) Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) sancionou reajuste salarial aos servidores da Câmara Municipal de BH, aprovado pelos vereadores de forma definitiva em 6 de abril. O texto trata de um acréscimo de 10% no vencimento dos funcionários públicos.









Além do vencimento mensal, houve também um reajuste de 10% no auxílio-alimentação. "O percentual, a data e a base de cálculo previstos no art. 1º desta lei se aplicam ao auxílio-alimentação de que trata a Lei nº 9.936, de 22 de junho de 2010.".





A partir da oficialização, ocorrida nessa quinta-feira (28/04), os servidores já contarão com os novos valores em maio, que se inicia no domingo (1). Autores do projeto que levou ao reajuste, os vereadores Nely Aquino (Podemos), Henrique Braga (PSDB), Cláudio do Mundo Novo (PSD) e Professor Juliano Lopes (Agir) consideram o ato um "reconhecimento" aos funcionários.





"O presente reajuste representa o reconhecimento ao trabalho desempenhado pelos servidores da Câmara Municipal, que possibilitou o funcionamento de todas as instâncias decisórias do Poder Legislativo durante a pandemia, mesmo sem qualquer aumento há quase dois anos", diz trecho do texto.