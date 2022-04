Bolsonaro sobre decisão de perdoar Silveira: 'Orgulhoso e feliz'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) comenta o indulto a Silveira: "Isso que eu fiz é para todos vocês" (foto: Tv Brasil/Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta quinta-feira (28/4), estar “orgulhoso e feliz” depois de conceder o perdão presidencial ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a cumprir pena de 8 anos e 9 meses por atos antidemocráticos.



“Vocês viram durante a semana um ato do presidente da República com uma pessoa que estava sendo injustiçada. Isso que fiz não é apenas para aquele deputado, é para todos vocês”, disse o presidente. “A nossa liberdade não pode continuar sendo ameaçada. Dizer a vocês que me senti orgulhoso e feliz comigo mesmo pela decisão tomada”, afirmou.