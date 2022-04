Avião com deputados federais Eduardo Bolsonaro e Paulo Pimenta arremete

Deputado Eduardo Bolsonaro estava em avião da Gol que arremeteu ao tentar pousar em Porto Alegre (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)

do voo 1923 da, que partiu de Brasília,durante a tentativa de pouso no aeroporto dee mudou de rota. Entre os passageiros estavam(PL), deputado federal e um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro (PL), e o também deputado federal gaúcho(PT). Além deles, também estavam no voo Lucas Redecker (PSDB-RS), Covatti Filho (PP-RS), Dionilso Marcon (PT-RS).