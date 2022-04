Lula acusa brother do BBB de manipular votações; internet aponta Arthur

Lula falou durante entrevista coletiva para youtubers e mídia independente.

O ex-presidente foi questionado sobre a regulação dos meios de comunicação e da internet e citou a votação que vai definir o ganhador do Big Brother Brasil na noite de hoje.











“Você vai permitir a indústria de fake news com robô? Eu ouvindo hoje no carro que no Big Brother estão votando agora para ver quem vai ganhar. E tem um cara que está com um esquema de computador, é uma indústria de telefonema para a Rede Globo, para ele ser indicado. Eu não assisto, mas me parece que tem um cara lá mais abastado, e que tem mais dinheiro, ele montou uma fábrica de computador para votar nele […]. Que estupidez é essa?”, questionou Lula





Internautas acusam Arthur Aguiar de manipular as votações do reality. Nos últimos paredões, alguns favoritos do público deixaram o programa. Para os fãs do BBB, a eliminação aconteceu porque eles ameaçavam tirar o prêmio do ator.