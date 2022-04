General Ramos reage a fala de ministro do STF: 'Forças Armadas vigilantes'

General Luiz Eduardo Ramos, chefe da secretaria-geral da Presidência da República, reagiu à declaração do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) (foto: Ed Alves/CB/D.A Press) general Luiz Eduardo Ramos, chefe da secretaria-geral da Presidência da República, reagiu nesta segunda-feira (25/4) à declaração do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado afirmou, ontem, que as Forças Armadas estão sendo orientadas a desacreditar o processo eleitoral brasileiro. Luiz Eduardo, chefe da secretaria-geral da Presidência da República,nesta segunda-feira (25/4) àdoLuís Roberto, do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado afirmou, ontem, que asestão sendo orientadas abrasileiro.





Por meio do Twitter, Ramos afirmou que os militares prezam pela democracia e que estarão sempre vigilantes. "Defender a soberania nacional é dever das Forças Armadas. Eleições democráticas e transparentes fazem de nós um País soberano, por isso, nossas FA estarão sempre vigilantes pelo bem do nosso povo, do nosso", disse.

Defender a soberania nacional é dever das Forças Armadas. Eleições democráticas e transparentes fazem de nós um País soberano, por isso, nossas FA estarão sempre vigilantes pelo bem do nosso povo, do nosso %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7.https://t.co/0va4DRwqQj %u2014 Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) April 25, 2022



A fala de Barroso ocorreu durante videoconferência, ao participar do Brazil Summit Europe 2022, neste domingo (24), seminário promovido pela universidade alemã Hertie School, de Berlim. No evento, o magistrado defendeu a integridade das urnas eletrônicas e condenou tentativas de politização dos militares.









O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, também repudiou as falas do ministro Barroso e classificou o posicionamento do magistrado como "grave".





"Afirmar que as Forças Armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral, ainda mais sem a apresentação de qualquer prova ou evidência de quem orientou ou como isso aconteceu, é irresponsável e constitui-se em ofensa grave a essas Instituições Nacionais Permanentes do Estado Brasileiro. Além disso, afeta a ética, a harmonia e o respeito entre as instituições", disse o militar.