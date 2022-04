Senador Flávio Bolsonaro é vaiado na Sapucaí, no Rio de Janeiro

AM

Senador Flávio Bolsonaro (foto: Geraldo Magela/Agência Senado) O senador e "filho 01" do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi vaiado por foliões contrários ao seu pai na Sapucaí, no Rio de Janeiro. O mais velho dos filhos de Bolsonaro estava em um camarote.

A informação foi publicada pelo jornal O Globo. Segundo o jornal, os sons de desaprovação incluíram gritos de ‘Fora, Bolsonaro’ e acompanharam o senador ao longo de um percurso de cerca de 10 minutos — só emudeceram quando Flávio, enfim, deixou de circular atrás das arquibancadas e adentrou o espaço (o camarote Arpoador, entre os setores 3 e 5 da Avenida).









“Tenho certeza de que o presidente está no caminho certo. Ele não deixa nenhum soldado para trás. Por mais que não concorde com algumas coisas que o Daniel Silveira falava, com os exageros que falou, ele tem o direito de falar. O indulto usou a prerrogativa constitucional, e tenho certeza de que será obedecido por todos”, disse Flávio a jornalistas.





O senador ficou em um camarote no setor 3, que tinha na agenda shows de música sertaneja e rock.