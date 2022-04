João Roma sobre Silveira: 'Bolsonaro salvou da forca o novo Tiradentes'

O ex-ministro da Cidadania e pré-candidato ao governo da Bahia João Roma (PL) comparou o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) ao mártir da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. O comentário foi feito, na tarde desta sexta-feira (22/4), durante homenagem aos 522 anos da chegada dos portugueses ao Brasil, em Porto Seguro, na Bahia.

“Bolsonaro salvou da forca o novo Tiradentes do Brasil. Ele com muita coragem enfrentou estruturas para que a nossa democracia seja cada vez mais fortalecida, para que nossas instituições estejam equilibradas”, disse Roma.

“Mas, que todos eles se lembrem que nós não temos pagadores de impostos para sustentar uma burocracia que olhe para o seu umbigo. Precisamos sim de gestores públicos que olhem para o nosso povo sofrido”, afirmou, provavelmente se referindo aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em julgamento do plenário do STF, na quarta-feira (20/4), Silveira foi condenado por 10 votos a um, a oito anos e nove meses de prisão por estimular atos antidemocráticos e ameaçar as instituições.