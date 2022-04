Vereador que pediu licença para ir a Beto Carrero: 'Dentista errou na data'

O vereador Varciel Cabeleireiro (PP) se defende das acusações de que viajou irregularmente para o Beto Carrero na sessão de ontem (20/4) da Câmara de Uberaba (foto: Câmara Municipal de Uberaba/Divulgação)

“Esclareço que o documento apresentado pelo profissional (dentista) foi de forma equivocada (...) Ao redigir o documento, ele fez de forma desatenciosa e acabou por inserir a data errada, colocando a data do dia 13/4 (dia de sessão na CMU), quando na verdade deveria ter colocado a data do dia 12/4, pois esse foi o dia que estive realizando a consulta”, destacou o vereador.

Segundo o presidente da Comissão de Ética, o vereador Professor Wander Araújo (PSC), Varciel Cabeleireiro confirmou que, acompanhado de sua família, esteve na excursão da Varciel Borges Turismo para Balneário Camboriú, entre os dias 12 e 17 de abril , sendo que durante esses dias o transporte para o Beto Carrero World estava incluído.

Ontem, também durante a sessão na CMU, a Comissão de Ética da Casa notificou formalmente o vereador, que já entregou toda a documentação solicitada pela mesma, apesar de ter 10 dias de prazo. Desta forma, Varciel Cabeleireiro agora está sendo investigado pela suposta irregularidade.

Ainda com relação à leitura de sua defesa ontem na CMU, o vereador investigado assegurou que vai disponibilizar o seu holerite à Comissão de Ética para comprovar o desconto realizado no salário do último mês devido à ausência na sessão da SMU do dia 13/4.



Comissão de Ética vai ouvir o dentista nos próximos dias

Ontem na Sessão, o presidente da Comissão de Ética da CMU, o vereador Professor Wander Araújo (PSC), informou que já está definida a lista de pessoas que serão ouvidas na investigação.



“Quatro ou cinco pessoas devem ser chamadas para prestar depoimento sobre o caso. A lista deve incluir o dentista que emitiu o atestado ao vereador. O objetivo é identificar se o documento é verdadeiro e depois verificar se existem inconsistências quanto à real condição de saúde do parlamentar”, explicou.



Ainda conforme o professor Wander, após as análise dos documentos, a Comissão de Ética vai emitir um relatório com o arquivamento da denúncia ou a recomendação da abertura de uma Comissão Parlamentar Processante (CPP); se a mesma comprovar irregularidade ou crime de má-fé, Varciel Cabeleireiro pode ser cassado e, assim, perder o mandato.